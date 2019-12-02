РПЛ
RT на русскомДзагоев выйдет в стартовом составе ЦСКА впервые за год
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев впервые за год сыграет в стартовом составе армейцев. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих в Twitter.
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Политика
Путин подписал закон о продлении полномочий ректоров МГУ и СПбГУ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым совершенствуется понятие практической подготовки студентов, а также вносится ряд изменений в части продления полномочий ректоров МГУ и СПбГУ, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Культура
Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова
Гаджеты
С 2020 года Realme перестанет выпускать смартфоны без 5G
Генеральный директор Realme сообщил, что теперь компания будет выпускать только смартфоны с поддержкой 5G.
Политика
Путин рассказал о невыполненных поручениях по итогам военных совещаний
Российский президент Владимир Путин заявил, что его поручения, которые он давал по итогам военных совещаний были выполнены всего на 70%, передает "Интерфакс".
Происшествия
При взрыве газа в Кабардино-Балкарии пострадали пять человек
В результате взрыва пострадали пять человек, в том числе трое детей возрастом четыре, три и два года.
Политика
Китай вводит санкции против США из-за Гонконга
Стоит отметить, что Китай ввел санкции против американских организаций после того, как глава Штатов Дональд Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге.
Армия и оружие
Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии
Боевой российский многофункциональный робот «Уран-9» запечатлели в Сирии.
Общество
«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Музыка
Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве
Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.
Авто
Аналитики назвали причины снижения мировых продаж автомобилей
«Спад на мировом автомобильном рынке с середины 2018 года стал ключевым фактором, вызвавшим спад в мировом производстве, а ситуация с продажами автомобилей оказалась намного хуже, чем мы ожидали в мае», — сообщает главный экономист Fitch Брайан Култон.
Происшествия
В Оренбурге обрушился автомобильный мост
На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Происшествия
В результате стрельбы в киевском ресторане пострадал мужчина
В ресторане в центральной части Киева произошла стрельба, пострадал человек.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
Уволились ли врачи из-за низких зарплат, большой нагрузки или других причин, издание не сообщает.
Политика
Путин запретил продавать смартфоны без российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения.
Армия и оружие
«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии
Гаджеты
Xiaomi выпустила новую версию бестселлера Redmi Note 8 Pro
Вслед за «космическим» сиреневым Redmi Note 8, компания Xiaomi начала продажи новой версии старшей модели — Redmi Note 8 Pro.
Политика
Зеленский пообещал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил, что намерен бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Армия и оружие
Ополченка ДНР рассказала о массовом дезертирстве украинских силовиков
Бывший снайпер ополчения ДНР Илона Баневич (позывной «Боня») рассказала, как с началом конфликта в Донбассе на сторону непризнанных республик стали массово переходить военнослужащие ВСУ.
Политика
В ДНР предложили сделать русский язык единственным государственным
Отмечается, что на сегодняшний день, согласно Конституции ДНР, государственными языками в республике являются русский и украинский.
Гаджеты
Samsung случайно выпустила стабильную версию Android 10 раньше времени
Компания Samsung случайно выпустила раньше времени стабильную версию фирменной оболочки One UI 2.0 на основе свежей операционной системы Android 10 для Galaxy Note10.
Политика
На Донбассе убиты два офицера «Альфы» СБУ
Сегодня на официальной странице СБУ в "Фейсбуке" появилась информация о гибели на Донбассе двух бойцов спецподразделения "Альфа" подполковников Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова.
Армия и оружие
Минобороны РФ заявило о создании радиолокационного поля вокруг России
Энергетика
После отопительного сезона Украина переходит на рыночные цены на газ
Чиновник напомнил, что правительство приняло решение, которым зафиксировало цену на газ для населения Украины на весь нынешний отопительный сезон.
Происшествия
Попытка Смольного снести гаражи петербуржцев закончилась стрельбой
Попытка сотрудников комитета по контролю за имуществом Петербурга приступить к демонтажу автомобильных гаражей, размещенных на Стародеревенской улице в Приморском районе города, закончилась серьезным конфликтом.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
Спорт
Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории
Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Экономика
Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.