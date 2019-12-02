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RT на русскомRT на русскомДзагоев выйдет в стартовом составе ЦСКА впервые за год

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев впервые за год сыграет в стартовом составе армейцев. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих в Twitter.
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