Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев впервые за год сыграет в стартовом составе армейцев. Об этом сообщает пресс-служба красно-синих в Twitter.

Дзагоев выйдет в стартовом составе ЦСКА впервые за год

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