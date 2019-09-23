Российский полузащитник футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев отправился с командой на матч с владикавказской «Аланией» в 1/16 финала Кубка России. Об этом сообщает официальный «Твиттер» ЦСКА.

Дзагоев выздоровел и полетел с ЦСКА на матч с «Аланией»

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