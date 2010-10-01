Футбол
ProstoProSportЛарссон рассказал, что его неприятно удивило в Москве
Шведский нападающий московского «Спартака» Йордан Ларссон рассказал, какие моменты ему не очень нравятся в Москве.
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Политика
Интерпол отказался комментировать запрос России по Смоленкову
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась комментировать информацию о запросе России по поводу местонахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова.
ТАСС вчера в 12:53
Политика
Стало известно о наказании допустивших побег шпиона Смоленкова чиновников
Чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона Олега Смоленкова из России в Черногорию в 2017 году, понесли дисциплинарное наказание.
Lenta.ru 02:32
Футбол
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
Бомбардир.ру вчера в 13:49
Футбол
Абаев: в «Локомотиве» у Кучука началась паранойя
Голкипер «Чертаново» Илья Абаев рассказал о проблемных моментах работы в «Локомотиве» с белорусским тренером Леонидом Кучуком.
Чемпионат 02:00
Общество
Налоговая служба заблокировала счета Киркорова
Счета народного артиста России Филиппа Киркорова заблокированы по распоряжению Федеральной налоговой службы страны.
Lenta.ru 02:49
Спорт
Победу пловчихи аннулировали из-за слишком открытого купальника
Газета Кемерова 01:52
Игры
Valve изменила алгоритм рекомендаций игр в Steam
Valve выпустила обновление для Steam, в котором изменила алгоритм рекомендаций игр.
CyberSport.ru вчера в 17:45
Общество
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Фура снесла пешеходный мост в Подмосковье
Трасса А-107 в Подмосковье оказалась перекрыта из-за рухнувшего на проезжую часть пешеходного моста.
Вести.Ru 01:56
Политика
Правительство не сможет отменить восьмичасовой рабочий день
Речь идет о более чем 220 тысячах потенциально устаревших документах, в том числе о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
Газета.Ru 02:42
Космос
В Звездном городке состоялись проводы нового экипажа МКС
Новый экипаж Международной космической станции проводили из Звездного городка в Казахстан, где в течение двух недель на космодроме Байконур ему предстоит готовиться к старту на орбиту.
ТК Звезда 10 сентября в 07:37
Политика
Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку
В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК вчера в 08:06
Спорт
Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина продает подарок Путина
Известная спортсменка объяснила, почему решила избавиться от BMW Знаменитая челябинская конькобежка Ольга Фаткулина выставила на продажу подарок президента РФ – люксовый автомобиль BMW.
АиФ Челябинск вчера в 07:07
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ 11 сентября в 17:28
Культура
Третьяковка открыла продажу билетов на выставку Поленова
Третьяковская галерея открыла в четверг предварительную продажу билетов на выставку Василия Поленова, которая пройдет в здании на Крымском Валу с 17 октября по 26 января.
ТАСС вчера в 07:55
Армия и оружие
Сотрудник спецслужб рассказал новые подробности о терактах в США
Израильские спецслужбы предупреждали Соединенные Штаты перед терактами 11 сентября 2001 года, что нельзя так бездумно относиться к безопасности на самолетах, заявил бывший глава спецслужбы "Натив" Яков Кедми в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым".
Вести.Ru вчера в 07:00
Происшествия
Разработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании
Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк сообщила о своем задержании полицейскими ОВД «Китай-город» по подозрению в использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК).
РБК вчера в 13:16
Политика
Немецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии
На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.
РИА Новости вчера в 22:00
Футбол
Массимо Каррера хотел привести в «Спартак» Тотти
Вести.Ru вчера в 16:16
Происшествия
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
РИА Новости вчера в 09:01
Экономика
В Минфине спрогнозировали снижение тарифов после реформы ОСАГО
Цена ОСАГО для аккуратных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в три-четыре раза, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 22:35
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Экономика
Франция предложила создать в ЕС государственную цифровую валюту
Существует предложение Facebook, его так называемая криптовалюта Libra. В нынешних условиях мы должны запретить поддержку Libra в ЕС.
ТАСС 03:13
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
MOS.news вчера в 08:39
Политика
Пушков оценил слова Зеленского об угрозе «Северного потока — 2»
Российский сенатор Алексей Пушков оценил в твиттере слова украинского лидера Владимира Зеленского, который назвал трубопровод "Северный поток - 2" угрозой для Европы.
Газета.Ru вчера в 23:46
Хоккей
Холтби: хотим помочь Кузнецову. Определённые последствия будут
Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал отстранение Евгения Кузнецова от международных соревнований на четыре года после положительного анализа на употребление кокаина.
Чемпионат 02:26
Происшествия
Житель Подмосковья купил хлеб с губкой внутри
В Подмосковье в городе Чехов мужчина купил хлеб и обнаружил в хлебном мякише губку для мыться посуды.
Газета.Ru 00:23
Экономика
«Аквалайф» купила кондитерскую фабрику «Алтай»
Компания «Аквалайф», которая производит безалкогольные напитки в Подмосковье и известна по бренду «Напитки из Черноголовки», приобрела кондитерскую фабрику «Алтай» в Барнауле.
Алтайская правда вчера в 21:48
Шоу-бизнес
Сати Казанова из «Фабрики» эмигрирует из России
Российская певица, бывшая участница группы «Фабрика» Сати Казанова заявила о переезде из России.
Lenta.ru вчера в 07:24
Происшествия
СМИ: В петербургской компании «Проект 111» ведется обыск
Оперативные мероприятия в офисе на Московском проспекте ведутся с обеда.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 13:50