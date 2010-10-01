Футбол

ProstoProSportProstoProSportЛарссон рассказал, что его неприятно удивило в Москве

Шведский нападающий московского «Спартака» Йордан Ларссон рассказал, какие моменты ему не очень нравятся в Москве.
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Джордан Ларссон: «Стараюсь привыкнуть к футболу, который просит показывать тренер»

Спорт-Экспресс02:05

Дж. Ларссон: мой отец теперь тоже болельщик «Спартака»

Чемпионат03:04

Джордан Ларссон: Я слышал, что пробки в Москве могут стать проблемой, но не представлял масштабов

Советский спорт02:40

Ларссон рассказал, что его неприятно удивило в Москве

ProstoProSport03:06
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Политика

Интерпол отказался комментировать запрос России по Смоленкову

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась комментировать информацию о запросе России по поводу местонахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова.
ТАСС вчера в 12:53
Политика

Стало известно о наказании допустивших побег шпиона Смоленкова чиновников

Чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона Олега Смоленкова из России в Черногорию в 2017 году, понесли дисциплинарное наказание.
Lenta.ru 02:32
Футбол

Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»

Бомбардир.ру вчера в 13:49
Футбол

Абаев: в «Локомотиве» у Кучука началась паранойя

Голкипер «Чертаново» Илья Абаев рассказал о проблемных моментах работы в «Локомотиве» с белорусским тренером Леонидом Кучуком.
Чемпионат 02:00
Общество

Налоговая служба заблокировала счета Киркорова

Счета народного артиста России Филиппа Киркорова заблокированы по распоряжению Федеральной налоговой службы страны.
Lenta.ru 02:49
Спорт

Победу пловчихи аннулировали из-за слишком открытого купальника

Газета Кемерова 01:52
Игры

Valve изменила алгоритм рекомендаций игр в Steam

Valve выпустила обновление для Steam, в котором изменила алгоритм рекомендаций игр.
CyberSport.ru вчера в 17:45
Общество

Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет

Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.
РИА Новости 01:00
Происшествия

Фура снесла пешеходный мост в Подмосковье

Трасса А-107 в Подмосковье оказалась перекрыта из-за рухнувшего на проезжую часть пешеходного моста.
Вести.Ru 01:56
Политика

Правительство не сможет отменить восьмичасовой рабочий день

Речь идет о более чем 220 тысячах потенциально устаревших документах, в том числе о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
Газета.Ru 02:42
Космос

В Звездном городке состоялись проводы нового экипажа МКС

Новый экипаж Международной космической станции проводили из Звездного городка в Казахстан, где в течение двух недель на космодроме Байконур ему предстоит готовиться к старту на орбиту.
ТК Звезда 10 сентября в 07:37
Политика

Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку

В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК вчера в 08:06
Спорт

Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина продает подарок Путина

Известная спортсменка объяснила, почему решила избавиться от BMW Знаменитая челябинская конькобежка Ольга Фаткулина выставила на продажу подарок президента РФ – люксовый автомобиль BMW.
АиФ Челябинск вчера в 07:07
Гаджеты

В России снизились цены на старые модели iPhone

Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ 11 сентября в 17:28
Культура

Третьяковка открыла продажу билетов на выставку Поленова

Третьяковская галерея открыла в четверг предварительную продажу билетов на выставку Василия Поленова, которая пройдет в здании на Крымском Валу с 17 октября по 26 января.
ТАСС вчера в 07:55
Армия и оружие

Сотрудник спецслужб рассказал новые подробности о терактах в США

Израильские спецслужбы предупреждали Соединенные Штаты перед терактами 11 сентября 2001 года, что нельзя так бездумно относиться к безопасности на самолетах, заявил бывший глава спецслужбы "Натив" Яков Кедми в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым".
Вести.Ru вчера в 07:00
Происшествия

Разработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании

Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк сообщила о своем задержании полицейскими ОВД «Китай-город» по подозрению в использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК).
РБК вчера в 13:16
Политика

Немецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии

На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.
РИА Новости вчера в 22:00
Футбол

Массимо Каррера хотел привести в «Спартак» Тотти

Вести.Ru вчера в 16:16
Происшествия

Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео

РИА Новости вчера в 09:01
Экономика

В Минфине спрогнозировали снижение тарифов после реформы ОСАГО

Цена ОСАГО для аккуратных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в три-четыре раза, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 22:35
Политика

Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Экономика

Франция предложила создать в ЕС государственную цифровую валюту

Существует предложение Facebook, его так называемая криптовалюта Libra. В нынешних условиях мы должны запретить поддержку Libra в ЕС.
ТАСС 03:13
Интернет

«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina

MOS.news вчера в 08:39
Политика

Пушков оценил слова Зеленского об угрозе «Северного потока — 2»

Российский сенатор Алексей Пушков оценил в твиттере слова украинского лидера Владимира Зеленского, который назвал трубопровод "Северный поток - 2" угрозой для Европы.
Газета.Ru вчера в 23:46
Хоккей

Холтби: хотим помочь Кузнецову. Определённые последствия будут

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал отстранение Евгения Кузнецова от международных соревнований на четыре года после положительного анализа на употребление кокаина.
Чемпионат 02:26
Происшествия

Житель Подмосковья купил хлеб с губкой внутри

В Подмосковье в городе Чехов мужчина купил хлеб и обнаружил в хлебном мякише губку для мыться посуды.
Газета.Ru 00:23
Экономика

«Аквалайф» купила кондитерскую фабрику «Алтай»

Компания «Аквалайф», которая производит безалкогольные напитки в Подмосковье и известна по бренду «Напитки из Черноголовки», приобрела кондитерскую фабрику «Алтай» в Барнауле.
Алтайская правда вчера в 21:48
Шоу-бизнес

Сати Казанова из «Фабрики» эмигрирует из России

Российская певица, бывшая участница группы «Фабрика» Сати Казанова заявила о переезде из России.
Lenta.ru вчера в 07:24
Происшествия

СМИ: В петербургской компании «Проект 111» ведется обыск

Оперативные мероприятия в офисе на Московском проспекте ведутся с обеда.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 13:50
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Джордан Ларссон
Шведский футболист
Шведский футболист, нападающий московского «Спартака», игрок национальной сборной Швеции.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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