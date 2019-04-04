Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.

с чего всё началось

Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Москва ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу

Общество Олега Тинькова обвинили в США в сокрытии активов на миллиард долларов Из опубликованного заявления следует, что Тиньков, которому инкриминируется налоговое мошенничество, что в США является очень серьёзным преступлением, «по всей видимости, скрыл активы и доходы в размере $1 млрд, когда отказался от американского гражданства».

Политика В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Общество В Москве началось проектирование инфекционного корпуса 5 марта Сергей Собянин ввёл в Москве режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Общество Facebook запретил рекламу медицинских масок Facebook запретил рекламировать на своих платформах продажу медицинских масок. Об этом 6 марта говорится на сайте компании.

Политика В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.

Политика МИД Литвы призвал коллег из ЕС проигнорировать День Победы в Москве Министерство иностранных дел Литвы распространило заявление главы ведомства Линаса Линкявичюса, в котором он обратился к коллегам из ЕС и призвал не ехать в Москву на празднование 9 мая.

Политика Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".

Экономика В Сбербанке пояснили, от чего будут зависеть ипотечные ставки Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что динамика ставки по ипотеке в России будет зависеть от реакции ЦБ на изменение ситуации на финансовом рынке, сообщает РИА Новости.

Космос Во Флориде запустили ракету Falcon 9 с кораблем Dragon Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, НАСА ведет прямую трансляцию запуска.

Энергетика ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти Наращивание или сокращение добычи нефти Россией теперь будет зависеть от планов самих российских компаний, но Минэнерго РФ пока не обсуждало с ними такой вариант, добавил Новак на выходе из здания штаб-квартиры ОПЕК в Вене.

Происшествия Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении Мать вывезла из Финляндии в Россию четырёхлетнюю девочку с российским и финским гражданством, отец пытается вернуть дочь, финская полиция завела дело о похищении, сообщает в пятницу газета IltaLehti.

Общество Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.

Армия и оружие Турция не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в Идлибе Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в сирийском Идлибе с момента его вступления в силу 6 марта.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ» В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».