Политика

Газета.RuГазета.RuМосква ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу

Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
RT на русскомвчера в 14:23

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В России оценили угрозы Зеленского отказаться от переговоров по Донбассу

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Москва ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу

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В Совфеде оценили слова Зеленского об отказе от переговоров по Донбассу

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URA.Ruвчера в 16:12

В Госдуме оценили заявление Зеленского о переговорах по Донбассу

RT на русскомвчера в 15:01
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Общество

Олега Тинькова обвинили в США в сокрытии активов на миллиард долларов

Из опубликованного заявления следует, что Тиньков, которому инкриминируется налоговое мошенничество, что в США является очень серьёзным преступлением, «по всей видимости, скрыл активы и доходы в размере $1 млрд, когда отказался от американского гражданства».
REGNUM 05 марта в 18:15
Политика

МИД РФ потребовал от Испании отказаться от экстрадиции россиянки в США

Захарова добавила, что МИД обратился к властям США с требованием отозвать запрос на экстрадицию Красиловой.
RuNews24.ru вчера в 23:00
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Политика

В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Газета.Ru 01:34
Общество

В Москве началось проектирование инфекционного корпуса

5 марта Сергей Собянин ввёл в Москве режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
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Общество

Facebook запретил рекламу медицинских масок

Facebook запретил рекламировать на своих платформах продажу медицинских масок. Об этом 6 марта говорится на сайте компании.
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Политика

В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж

Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
YA62.ru вчера в 09:14
Хоккей

Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов

ГЛАС.RU вчера в 00:43
Политика

МИД Литвы призвал коллег из ЕС проигнорировать День Победы в Москве

Министерство иностранных дел Литвы распространило заявление главы ведомства Линаса Линкявичюса, в котором он обратился к коллегам из ЕС и призвал не ехать в Москву на празднование 9 мая.
Телеканал 360° вчера в 09:51
Политика

Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:28
Общество

Лиза Пескова пожаловалась, что «скорая» не приехала к ней на вызов

Дочь пресс-секретаря российского президента Лиза Пескова рассказала, что позвонила в «скорую» и «умирающим» голосом рассказала врачам о недомогании, однако к ней так никто и не приехал.
Аргументы недели 02:45
Музыка

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

РИА Новости 04:15
Культура

Создатель «Чернобыля» снимет сериал по игре The Last of Us

Продюсеры телеканала HBO и Sony Pictures Television вместе создадут сериал по знаменитой видеоигре The Last of Us.
УтроNews вчера в 04:52
Экономика

К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru 05 марта в 22:07
Шоу-бизнес

Приставы не смогли найти Заворотнюк и закрыли дело о ее долге

Экономика сегодня 01:14
Экономика

В Сбербанке пояснили, от чего будут зависеть ипотечные ставки

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что динамика ставки по ипотеке в России будет зависеть от реакции ЦБ на изменение ситуации на финансовом рынке, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 01:28
Космос

Во Флориде запустили ракету Falcon 9 с кораблем Dragon

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, НАСА ведет прямую трансляцию запуска.
РИА Новости 00:07
Происшествия

Волонтер и бывший военнослужащий 95-й бригады ВСУ убит в Житомире

В подъезде дома в Житомире нашли застреленным предпринимателя, волонтера и бывшего военнослужащего 95-й бригады Олега Котенко.
Новостной фронт 02:11
Энергетика

ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти

Наращивание или сокращение добычи нефти Россией теперь будет зависеть от планов самих российских компаний, но Минэнерго РФ пока не обсуждало с ними такой вариант, добавил Новак на выходе из здания штаб-квартиры ОПЕК в Вене.
Газета.Ru вчера в 13:30
Футбол

Сульшер о дерби с «Ман Сити»: «Надеюсь, этот матч станет классикой»

Будем надеяться, что в воскресенье будет счет 4:3, как было раньше (возможно, имеется в виду матч АПЛ в 2009 году – Sports.ru).
Sports.ru вчера в 09:45
Происшествия

Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении

Мать вывезла из Финляндии в Россию четырёхлетнюю девочку с российским и финским гражданством, отец пытается вернуть дочь, финская полиция завела дело о похищении, сообщает в пятницу газета IltaLehti.
РИА Новости вчера в 12:10
Шоу-бизнес

Невестка Елены Малышевой узнала о смерти матери в роддоме

Актуальные Новости 05:07
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Под Суздалем школьный автобус попал в ДТП с грузовиком и легковушками

РИА Новости 03:50
Общество

Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
РИА Новости 03:15
Армия и оружие

Турция не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в Идлибе

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в сирийском Идлибе с момента его вступления в силу 6 марта.
ТАСС 02:03
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Live24 05 марта в 11:57
Общество

В России захотели изменить правила выдачи лицензий на оружие

В России могут измениться правила выдачи лицензий на оружие.
Lenta.ru 02:34
Общество

В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом

Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года.
РБК вчера в 14:07
Экономика

Бизнес оценил потери из-за отмены форума в Петербурге

Свои потери из-за отмены деловых форумов уже оценил Союз выставочных застройщиков — входящие в него 34 компании занимаются сооружением стендов для компаний, участвующих в этих мероприятиях.
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Мирзаев проиграл Оспанову на турнире в Казахстане

Главным боем турнира стал поединок российского бойца Расула Мирзаева и его соперника, казахстанца Армана Оспанова.
МИР 24 вчера в 19:46
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