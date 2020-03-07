Политика
RT на русскомДжабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу
Ранее Зеленский заявил, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится. Президент подчеркнул, что не может выделить на работу над Минскими соглашениями пять лет, которые ему дал украинский народ.
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с чего всё началось
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.RT на русском14:23
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