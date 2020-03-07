Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.

с чего всё началось

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