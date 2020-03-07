Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.

с чего всё началось

Честно говоря, абсолютно непонятна причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата. В случае выхода ситуация станет непредсказуемой, может произойти что угодно. Республики пока еще верят в этот формат.

Ранее Зеленский заявил, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится. Президент подчеркнул, что не может выделить на работу над Минскими соглашениями пять лет, которые ему дал украинский народ.

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