Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки представить Москву в качестве врага повлекут негативные последствия для Варшавы.

с чего всё началось

Честно говоря, ушам своим не верю. Совсем недавно там было так много русофобских высказываний, со стороны польских руководителей.

Заявления польского руководства о нежелании делать Россию врагом обнадеживают, заявил член Совфеда Владимир Джабаров. По словам сенатора, он "не верит своим ушам", потому что совсем недавно Варшава делала очень много "русофобских высказываний".

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