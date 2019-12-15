Политика

Газета.RuГазета.RuДжабаров оценил заявление Польши о нежелании делать Россию врагом

Заявления польского руководства о нежелании делать Россию врагом обнадеживают, заявил член Совфеда Владимир Джабаров. По словам сенатора, он "не верит своим ушам", потому что совсем недавно Варшава делала очень много "русофобских высказываний".
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Владимир Джабаров
Честно говоря, ушам своим не верю. Совсем недавно там было так много русофобских высказываний, со стороны польских руководителей.
— Владимир Джабаров, российский политикКрасная весна 05:19
с чего всё началось

Джабаров оценил заявление Польши о попытках сделать Россию врагом

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки представить Москву в качестве врага повлекут негативные последствия для Варшавы.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель, член партии «Единая Россия», член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Законодательного собрания Еврейской автономной области с 24 декабря 2009 года.
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