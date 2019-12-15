Политика
РИА НовостиДжабаров оценил заявление Польши о нежелании делать Россию врагом
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT удивился словам главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки сделать из России врага могут навредить Варшаве.
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Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки представить Москву в качестве врага повлекут негативные последствия для Варшавы.RT на русском03:17
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