Политика

РИА НовостиРИА НовостиДжабаров оценил заявление Польши о нежелании делать Россию врагом

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT удивился словам главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки сделать из России врага могут навредить Варшаве.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось

Джабаров оценил заявление Польши о попытках сделать Россию врагом

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки представить Москву в качестве врага повлекут негативные последствия для Варшавы.
RT на русском03:17

Подробнее о событии

Джабаров оценил заявление Польши о попытках сделать Россию врагом

RT на русском03:17

Джабаров оценил заявление Польши о нежелании делать Россию врагом

РИА Новости04:05

В Совфеде отреагировали на заявление Польши о попытках сделать Россию врагом

Газета.Ru04:18

Заявление Щерского: Джабаров не поверил своим ушам

Вести.Ru03:55

Джабаров отреагировал на заявление Польши о нежелании делать РФ врагом

Ореанда-Новости04:35

В Совфеде ответили на заявление Польши о попытке вылепить из России врага

RuNews24.ru03:47

В Совфеде приветствуют просветление разума у властей Польши

Журналистская правда04:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 05:21, Ашберн
Спорт

Непряева стала пятой в спринте на этапе Кубка мира в Давосе

Российская лыжница Наталья Непряева заняла пятое место в спринте свободным стилем на третьем этапе Кубка мира в Давосе.
Матч ТВ вчера в 09:42
Политика

В Кремле рассказали о разногласиях Путина и Зеленского

Lenta.ru 02:54
Музыка

Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения

Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.
Lenta.ru вчера в 19:52
Происшествия

Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП

Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
Известия 01:44
Общество

Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе

Списанный плавучий док со списанной же подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе в воскресенье, 15 декабря.
Известия 02:15
Спорт

Российские гандболистки завоевали бронзу чемпионата мира

Женская сборная России по гандболу победила команду Норвегии и выиграла бронзовые медали чемпионата мира, который проходит в Японии.
РИА Новости 04:55
Биатлон

Россиянка Поршнева выиграла масс-старт на этапе Кубка IBU

ТАСС Спорт 05:04
Единоборства

Петр Ян победил Фейбера нокаутом на турнире UFC 245

REGNUM 02:59
Политика

Песков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе

Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.
Газета.Ru 03:46
Армия и оружие

Полковник СБУ обвинил грантоедов Сороса и «волонтеров АТО» в уничтожении Украины

Главную угрозу для дальнейшего существования Украины представляют взрощенные фондами американского спекулянта Джорджа Сороса и пособники ВСУ, так называемые «волонтеры АТО», обогащающиеся на коррупции в сфере обороны.
ИА Новороссия 04:00
Общество

Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев

В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
Газета.Ru 04:36
Музыка

Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»

Телеканал 360° вчера в 01:56
Единоборства

Лопес нокаутировал Комми и стал новым чемпионом IBF

Американский боксёр Теофимо Лопес победил представителя Ганы Ричарда Комми в поединке, на кону в котором стояло звание чемпиона мира в легком весе по версии Международной боксерской федерации (IBF), проходившем на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.
REGNUM 04:19
Интернет

В России выявили опасность подключения к бесплатному Wi-Fi

При использовании бесплатных общественных Wi-Fi-сетей злоумышленники похищают пароли от аккаунтов и даже данные о платежах россиян, говорится в исследовании антивирусной компании ESET.
Газета.Ru 11 декабря в 23:44
Общество

Более 10 тыс. российских школ запретили мобильные телефоны на уроках

Министр просвещения России Ольга Васильева назвала количество школ, в которых запретили пользоваться мобильными телефонами на уроках.
REGNUM вчера в 00:32
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим

Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
Дни24 вчера в 00:20
Авто

Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России благодаря Niva

В любом случае, возвращение бренда «Нива» даст альянсу Renault-Nissan-АвтоВАЗ больший простор для оптимизации модельного ряда SUV, куда ныне входят Renault Duster, Nissan Qashqai и другие популярные кроссоверы.
Автоновости дня 01:07
Политика

ДНР предложила Киеву новые участки для разведения сил

В начале декабря Украина заявила о завершении отвода сил вблизи села Петровское.
РБК 04:47
Происшествия

Ваня Фокин обрел новые двигательные навыки

Мальчик прошел курс реабилитации в детской облбольнице, начал ходить и обрел новые двигательные навыки, хотя еще недавно даже не мог самостоятельно поднять ногу.
Вести.Ru 03:19
Кино

Ведущий американский кинокритик назвал лучшие фильмы 2019 года

На первом месте "Однажды в Голливуде", которое Маккарти назвал "любовным письмом" Тарантино голливудскому прошлому, на втором "Неограненные драгоценности", в котором "блестяще" сыграл главную роль Адам Сэндлер, на третьем экранизация "лучшая из имеющихся" "Маленьких женщин" от Греты Гервиг.
РИА Новости вчера в 14:24
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
РЕН ТВ 13 декабря в 16:53
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира»

Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх с Ямайки. Трансляция проводилась на официальном сайте конкурса.
РИА Новости вчера в 12:25
Происшествия

Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке

В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Lenta.ru 12 декабря в 12:04
Происшествия

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на Филиппинах, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости 01:32
Фигурное катание

Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе

Олимпийский чемпион 2006 года в мужском одиночном фигурном катании Евгений Плющенко усомнился в тренерском таланте известного российского тренера Этери Тутберидзе.
Газета.Ru 04:59
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Гаджеты

Журнал Time назвал лучшие гаджеты уходящего десятилетия

Американский еженедельный журнал Time составил список наиболее важных и влиятельных гаджетов 2010-х годов.
Известия 04:33
Здоровье

Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца

Главный врач медицинской клиники в больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
РИА Новости 01:14
Армия и оружие

В США сообщили об испытании направленной против российской ПВО ракеты

Генерал заявил, что новая ракета на европейском театре военных действий будет нацелена главным образом против российских радиолокационных станций ПВО, а в Тихом океане — против китайских боевых кораблей.
RT на русском 04:27
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 13 декабря в 16:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Михайлович Джабаров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, член партии «Единая Россия», член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Законодательного собрания Еврейской автономной области с 24 декабря 2009 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное