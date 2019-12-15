с чего всё началось

Польша может стать жертвой противостояния Запада и России из-за своего географического положения, пояснил Щерский. Соседство страны с Россией является причиной того, что Польша не станет поддерживать антагонизм в отношениях сторон.

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Происшествия В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой В ночь на воскресенье, 15 декабря, в Севастополе затонул списанный плавучий док со списанной подводной лодкой, сообщил ТАСС со ссылкой на источники.

Единоборства Петр Ян победил Фейбера нокаутом на турнире UFC 245 Российский боец смешанного стиля (ММА) Пётр Ян одержал верх над представителем США Юрайей Фейбером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 245, проходившем в Лас-Вегасе.

Здоровье Умер еще один ребенок, ждавший операции у трансплантолога Каабака Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, но не используемой больше никем в России.

Биатлон Фийон Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении Французский биатлонист Кентен Фийон Майе остался недоволен действиями соотечественника, Мартена Фуркада, активный прессинг которого спровоцировал обоюдное падение во время гонки преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия.

Фигурное катание Тутберидзе жестко ответила на критику Тарасовой и Плющенко Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вместе с командой, в которую входят тренеры Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, жестко ответила на критику Евгения Плющенко и советского тренера Татьяны Тарасовой в адрес олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Общество Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).

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Армия и оружие В ДНР готовы предложить новые участки для разведения сил в Донбассе В самопровозглашённой Донецкой народной республике готовы предложить Минской контактной группе новые участки для разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Гаджеты Названы 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия Американский журнал Time составил топ-10 самых важных и влиятельных гаджетов десятилетия из тысячи продуктов, выпущенных за это время.

Политика Путин поздравил сотрудников КамАЗа Владимир Путин принял участие в торжественном митинге рабочих КамАЗа. За плечами прославленного предприятия уже 50 лет.

Политика Песков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.