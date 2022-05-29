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Джабаров осудил Макрона и Шольца за их призывы освободить пленных с «Азовстали»

Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал призывы глав Франции и Германии освободить украинских военнопленных с «Азовстали» в Мариуполе.
Lenta.ru
Процесс сдачи в плен украинских силовиков, заблокированных на «Азовстали», официально завершился 20 мая.
Парламентская газета
По последним данным, всего сложили оружие 2439 военных.
Народные новости
По словам сенатора, те, чьи руки «обагрены кровью детей Донбасса», и те, кто «убивал стариков и насиловал женщин», должны понести «справедливый суд и неизбежное наказание за преступления».
Lenta.ru

Подробнее о событии

Джарабов заявил, что бойцы ВСУ с «Азовстали» должны понести наказание
ТК Звезда07:47
Джабаров пристыдил Макрона и Шольца за призывы освободить пленных с «Азовстали»
Парламентская газета04:16
Джабаров раскритиковал Макрона и Шольца за призывы освободить пленных с «Азовстали»
Общественная служба новостей06:48
Сенатор Джабаров пристыдил Макрона и Шольца за предложение освободить военных преступников ВСУ
News.ru06:44
Сенатор Джабаров: бойцы ВСУ с «Азовстали» должны понести наказание за преступления
Lenta.ru05:55
Джабаров осудил двух европейских лидеров за призывы освободить военнопленных с завода «Азовсталь»
Ореанда-Новости05:00
Джабаров раскритиковал призыв Макрона и Шольца к освобождению бойцов с «Азовстали»
Газета.Ru07:44

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