Вечерняя МоскваДжабаров осудил Макрона и Шольца за их призывы освободить пленных с «Азовстали»Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал призывы глав Франции и Германии освободить украинских военнопленных с «Азовстали» в Мариуполе.Lenta.ruПроцесс сдачи в плен украинских силовиков, заблокированных на «Азовстали», официально завершился 20 мая.Парламентская газетаПо последним данным, всего сложили оружие 2439 военных.Народные новостиПо словам сенатора, те, чьи руки «обагрены кровью детей Донбасса», и те, кто «убивал стариков и насиловал женщин», должны понести «справедливый суд и неизбежное наказание за преступления».Lenta.ruЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваТК ЗвездаYakutsk.ruНародные новостиФАНПолитика СегодняiReactorЭкономика сегодняГазета.RuРязань.ЛайфПодробнее о событииДжарабов заявил, что бойцы ВСУ с «Азовстали» должны понести наказаниеТК Звезда07:47Джабаров пристыдил Макрона и Шольца за призывы освободить пленных с «Азовстали»Парламентская газета04:16Джабаров раскритиковал Макрона и Шольца за призывы освободить пленных с «Азовстали»Общественная служба новостей06:48Сенатор Джабаров пристыдил Макрона и Шольца за предложение освободить военных преступников ВСУNews.ru06:44Сенатор Джабаров: бойцы ВСУ с «Азовстали» должны понести наказание за преступленияLenta.ru05:55Джабаров осудил двух европейских лидеров за призывы освободить военнопленных с завода «Азовсталь»Ореанда-Новости05:00Джабаров раскритиковал призыв Макрона и Шольца к освобождению бойцов с «Азовстали»Газета.Ru07:44Показать ещёОценить656Поделиться