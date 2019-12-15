Политика
Ореанда-НовостиДжабаров отреагировал на заявление Польши о нежелании делать РФ врагом
Джабаров заявил, что ранее со стороны Варшавы было сделано много русофобских заявлений. По словам российского политического деятеля, после того, как Дональд Трамп оказался РФ признавать врагом, польские власти изменили эту риторику на позитивную.
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Честно говоря, ушам своим не верю. Совсем недавно там было так много русофобских высказываний, со стороны польских руководителей.
— Владимир Джабаров, российский политикКрасная весна 05:19
с чего всё началось
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что попытки представить Москву в качестве врага повлекут негативные последствия для Варшавы.RT на русском03:17
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