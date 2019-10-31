Футбол
ЧемпионатДжака исключён из состава «Арсенала» на матч с «Вулверхэмптоном»
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери сообщил о решении исключить капитана команды полузащитника Гранита Джаку из заявки на матч с «Вулверхэмптоном» в 11-м туре английской Премьер-лиги.
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Важнее всего личность, человек. Как и всем людям, Джаке нужно время, чтобы прийти в себя после проблем, он переживает. Он извинился перед болельщиками, перед всеми. Я думаю, что он не сыграет завтра. Теперь мы должны на 100 процентов сконцентрироваться на матче.
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