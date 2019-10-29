Футбол

Soccer.ruSoccer.ruДжака не собирается извиняться перед болельщиками «Арсенала»

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака не планирует приносить извинения болельщикам команды за недавний инцидент в матче против "Кристал Пэлас".
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В Чите застрелили медведя, который пробрался на одну из торговых баз

Сотрудники правоохранительных органов застрелили медведя, который подобрался на территорию одной из торговых баз, расположенной примерно в 3 км от центральной площади города.
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Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
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Авария с участием легкового и грузового автомобилей произошла в тоннеле на северо-западе Москвы.
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В ходе морфологических исследований британские антропологи выяснили, что родиной первых людей современного вида является Южная Африка.
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В конгрессе США приняли резолюцию о признании геноцида армян

Палата представителей США проголосовала за резолюцию о признании геноцида армян.
RT на русском вчера в 20:14
Экономика

Сбербанк собирается купить долю в Mail.ru Group

Обновлено в 11:58 Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.
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WP: информатор на аль-Багдади получил $25 млн

Уточнеятся, что помогавший в ходе операции член террористической группировки занимался координацией передвижения аль-Багдади по Сирии, а также помогал обустроить его убежище в Идлибе.
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РИА Новости вчера в 15:32
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В разговоре с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что "совершенно неуместным" является вопрос о том, можно ли считать расстрел срочником военных провалом реформы армии, которая никак не повлияла на ситуацию с дедовщиной.
Газета.Ru вчера в 08:41
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Медведев проиграл Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже

На «Мастерсе» в Париже россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, не смог пробиться в третий раунд соревнований.
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Хет-трик Радулова принес «Далласу» победу над «Миннесотой»

Встреча прошла в Далласе и завершилась со счетом 6:3. Гости забросили три шайбы к середине второго периода.
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Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
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Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
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Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
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Инвесторам оставили переходный период

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Коммерсантъ вчера в 19:10
Общество

В России вступили в силу налоговые льготы для дачников

В России вступили в силу налоговые льготы для дачников.
RT на русском вчера в 09:09
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