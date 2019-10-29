Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака не планирует приносить извинения болельщикам команды за недавний инцидент в матче против "Кристал Пэлас".

Джака не собирается извиняться перед болельщиками «Арсенала»

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