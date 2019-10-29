Футбол
Soccer.ruДжака не собирается извиняться перед болельщиками «Арсенала»
Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака не планирует приносить извинения болельщикам команды за недавний инцидент в матче против "Кристал Пэлас".
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Джака изменил аватар в инстаграме. До этого там было фото с капитанской повязкой «Арсенала»
Бомбардир.рувчера в 16:04
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В Кремле отреагировали на расстрел в воинской части в Забайкалье
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Медведев проиграл Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже
На «Мастерсе» в Париже россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, не смог пробиться в третий раунд соревнований.
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Встреча прошла в Далласе и завершилась со счетом 6:3. Гости забросили три шайбы к середине второго периода.
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Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
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Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
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По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
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Экономика
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