Футбол

Soccer.ruSoccer.ruДжака не собирается извиняться перед болельщиками «Арсенала»

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака не планирует приносить извинения болельщикам команды за недавний инцидент в матче против "Кристал Пэлас".
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 13:36, Ашберн
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