Футбол

ЧемпионатЧемпионатДжака отказался извиняться после конфликта с фанатами «Арсенала»

Капитан и полузащитник «Арсенала» Гранит Джака отказался принести извинения после конфликта с фанатами «канониров», который произошёл во время матча 10-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2), сообщает The Sun.
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Бывший доктор «Реала»: «Запретил бы Бэйлу играть в гольф»

Бывший доктор футбольного клуба «Реал» Мадрид Альфонсо дель Корраль, проработавший на «Сантьяго Бернабеу» 20 лет, назвал причину постоянных травм вингера Гарета Бэйла.
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Подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»

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В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

Воспитанники детского сада № 236 в Ярославле избили девочку. Происшествие снял на видео житель соседнего дома.
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Названы регионы России с самыми качественными дорогами

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