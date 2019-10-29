Капитан и полузащитник «Арсенала» Гранит Джака отказался принести извинения после конфликта с фанатами «канониров», который произошёл во время матча 10-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2), сообщает The Sun.

Джака отказался извиняться после конфликта с фанатами «Арсенала»

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