Футбол
ЧемпионатДжака отказался извиняться после конфликта с фанатами «Арсенала»
Капитан и полузащитник «Арсенала» Гранит Джака отказался принести извинения после конфликта с фанатами «канониров», который произошёл во время матча 10-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2), сообщает The Sun.
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Эмери о Джаке: «Он чувствует себя опустошенным и опечален из-за истории с фанатами»
ProstoProSportвчера в 12:26
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Армия и оружие
Россия развернула загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трёх направлениях
Российские специалисты ввели в эксплуатацию загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух» на Дальнем Востоке, на Каспии и на Балтике.
Хоккей
«Даллас» обыграл «Миннесоту» в НХЛ, Радулов оформил хет-трик
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд».
Политика
Конгресс США одобрил введение санкций против Турции
Палата представителей Конгресса США одобрила пакет санкций против Турции и ее финансового сектора, сообщает The Hill.
Происшествия
Стало известно о конфликте перед стрельбой солдата по сослуживцам в Забайкалье
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восемь человек в войсковой части в Забайкальском крае, вступил в конфликт с сослуживцами незадолго до трагедии, рассказал знакомый с ситуацией источник.
Общество
Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии
Экономика
Часть билетов «Аэрофлота» на Дальний Восток может подорожать
Минтранс прорабатывает модель перевозок «Аэрофлота» между Москвой и городами Дальнего Востока, при которой перевозчик сможет продавать часть билетов по коммерчески обоснованному тарифу.
Происшествия
Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce
Передача денег состоялась в салоне иномарки, после чего Михаил Горбатов, как сказано в приговоре, "поместил деньги на хранение в сейф в своем служебном кабинете" в здании администрации президента РФ, "тем самым распорядившись ими".
Футбол
Бывший доктор «Реала»: «Запретил бы Бэйлу играть в гольф»
Бывший доктор футбольного клуба «Реал» Мадрид Альфонсо дель Корраль, проработавший на «Сантьяго Бернабеу» 20 лет, назвал причину постоянных травм вингера Гарета Бэйла.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Экономика
Новая система пенсионных накоплений представлена в России
Центральный банк и Министерство финансов разработали новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
Происшествия
Три человека смертельно отравились на вечеринке в Москве
Космос
Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе
Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Общество
Захар Прилепин создаст новое общественное движение
Экономика
Россиянам предсказали недоедание из-за экспорта
Экономисты усомнились в выполнении поставленных Министерством сельского хозяйства России задач по экспорту и отметили, что это возможно только при сокращении потребления продуктов россиянами.
Армия и оружие
Россия построит не имеющие аналогов в мире военные корабли
Россия приступила к строительству кораблей противоминной обороны, которые не имеют аналогов в мире, рассказал главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»
Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Воспитанники детского сада № 236 в Ярославле избили девочку. Происшествие снял на видео житель соседнего дома.
Общество
Названы регионы России с самыми качественными дорогами
Ранее были названы регионы России с самым заметным снижением числа дорожных аварий.
Общество
Медикам и спасателям разрешили выдавать документы о ДТП
В России начала действовать новая редакция закона об ОСАГО, по которой страховые компании должны принимать у водителей для оформления страховки не только протоколы ГИБДД, но и документы, полученные от спасателей и медиков.
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи шокировала фанатов внешним видом
Внешний вид 55-летней итальянской актрисы Моники Беллуччи поразил ее поклонников.
Общество
В Челябинске объявлена мобилизация из-за снегопада
«Депутатам городской думы и районных советов поручено подключиться к борьбе с последствиями снегопада, а также организовать контроль уборки снега подрядчиками при помощи фото и видеофиксации», – сообщил через telegram начальник информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.
Кино
Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов»
«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.
Здоровье
Россиян предупреждают о шапках, вызывающих рак кожи
В случае если при носке шапки у вас появился зуд, начали выпадать волосы, то следует от данного головного убора отказаться и незамедлительно обратиться к врачу – возможно это симптомы развивающейся опухоли.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поделилась жизнерадостной фотографией в Instagram
Недавно Анна и вовсе опубликовала жизнерадостный снимок. Искренне улыбающаяся девушка запечатлена в чёрной косухе и с распущенными волосами.
Наука
Прародину всего человечества нашли в Южной Африке
В ходе морфологических исследований британские антропологи выяснили, что родиной первых людей современного вида является Южная Африка.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
Наука
В России предложили укрепить асфальт полиэтиленом
Российские специалисты нашли способ продлить жизнь асфальта. Если добавлять в состав полиэтилен, то получится продукт совсем иного качества.
Происшествия
Бастрыкин поручил разобраться в смерти ребенка от голода на Урале
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил тщательно разобраться в обстоятельствах смерти девятимесячного ребенка в Златоусте, которого мать, по предварительным данным, оставила в квартире на несколько дней, сообщила официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко.
Гаджеты
Samsung представил концепт нового складного смартфона
Samsung на внутренней конференции представил разработчикам концепцию нового складного смартфона.