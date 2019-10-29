Футбол
Sport24.ruОуэн осудил фанатов «Арсенала», освиставших Джаку
Напомним, уходя на замену в матче с «Кристал Пэлас» швейцарский футболист агрессивно отреагировал на свист болельщиков, демонстративно прислонил ладонь к уху, крикнул «fuck off» (пошли вы), не пожал руку главному тренеру Унаи Эмери, сорвал с себя футболку и ушел в раздевалку, не дожидаясь окончания матча.
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