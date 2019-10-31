Футбол
Евро-футбол.руДжака обратился к болельщикам «Арсенала»
Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака, повздоривший с фанатами «канониров», обратился к ним с открытым письмом, размещенном на клубном сайте. Швейцарец отыграл 60 минут против «Кристал Пэлас» и был заменен. Уходя с поля, Джака был освистан болельщиками своей же команды и ответил им матами.
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Футбол
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