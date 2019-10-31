Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руДжака обратился к болельщикам «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака, повздоривший с фанатами «канониров», обратился к ним с открытым письмом, размещенном на клубном сайте. Швейцарец отыграл 60 минут против «Кристал Пэлас» и был заменен. Уходя с поля, Джака был освистан болельщиками своей же команды и ответил им матами.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Фанаты грозились убить мою жену». Капитан «Арсенала» Джака выступил с обращением

Sport24.ru15:54

Джака о конфликте с фанатами: «Люди писали: „Мы сломаем тебе ноги, убьем жену“. Я достиг точки кипения»

Sports.ru15:50

Гранит Джака: «В социальных сетях я получал ужасные сообщения от фанатов»

Спорт-Экспресс16:43

Джака объяснил, почему оскорбил болельщиков «Арсенала» в матче АПЛ

Чемпионат16:41

Гранит Джака — болельщикам «Арсенала»: «Давайте двигаться вперед вместе»

Sportbox.RU15:56

Джака обратился к болельщикам «Арсенала»

Евро-футбол.ру16:51

Джака объяснил свою выходку: «Фанаты желали смерти моей жене и тяжелой болезни моей дочери»

Bobsoccer16:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 18:52, Ашберн
Футбол

L’Equipe: Головин сыграл на 7 баллов в матче против «Марселя»

23-летний российский полузащитник "Монако" Александр Головин получил от французского издания L'Equipe наивысший балл за игру против "Марселя" в рамках кубка французской лиги, встреча завершилась победой "монегасков" со счётом 2:1. Такую же оценку получил Жан-Кевин Огюстена.
Sport.ru 05:59
Политика

Трамп оценил принятие резолюции о начале процедуры импичмента

Президент США Дональд Трамп оценил решение Палаты представителей Конгресса о принятии резолюции об официальном начале процедуры импичмента.
Газета.Ru 17:15
Здоровье

В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином

Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 09:33
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Транспорт

Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров

Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
РБК 16:20
Кино

Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия

Лучшие хорроры определяли сами зрители. За основу брали их оценки на сайте проекта за последние 10 лет.
Комсомольская правда 00:35
Политика

Асад назвал Трампа лучшим президентом США

Президент США Дональд Трамп является лучшим лидером в истории страны, потому что откровенно заявляет о своих планах - например, захватить нефтяные месторождения в Сирии, заявил сирийский президент Башар Асад.
Известия 18:15
Общество

В России в обязательном порядке начали выдавать электронные ПТС

Электронные паспорта транспортного средства (ЭПТС) взамен бумажных начали выдавать ко всем выпускаемым в России автомобилям.
РИА Новости 17:15
Кино

Вышел финальный трейлер нового «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном

В Сети появился финальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.
Культуромания 12:49
Гаджеты

Apple попросила владельцев смартфонов iPhone 5 обновить iOS

Apple попросила владельцев смартфонов iPhone 5 обновить iOS. Иначе эти гаджеты потеряют свои ключевые онлайн-функции.
Aobe.ru 29 октября в 14:56
Футбол

Торпедо (Москва) — Балтика 1:0

Добавим, что в следующем раунде турнира Торпедо сыграет против Химок, которые ранее на выезде переиграли Оренбург (2:1). Встреча состоится 4 марта 2020 года.
Советский спорт 14:22
Армия и оружие

Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади

Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
ТК Звезда вчера в 17:57
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 12:46
Здоровье

Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни

Врачи отнесли вегето-сосудистую дистонию (ВСД), дисбактериоз, иммунодефицит и тонус матки к несуществующим заболеваниям, которые, однако, зачастую диагностируют в медицинских учреждениях.
Народные новости 04:06
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Российский продюсер Максим Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла MALFA.
News.ru вчера в 06:16
Политика

Захарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
RT на русском 16:25
Политика

России и США предрекли союзничество в Третьей мировой войне

Памукоглу в своей книге «Третья мировая война» полагает, что Россия займет место союзника США, так как в предыдущих двух мировых войнах страна уже была союзником Соединенных Штатов и Великобритании, пишет турецкое издание Aydinlik, передает «Иносми.ру».
Взгляд.ру 14:58
Игры

Компания Valve обновила интерфейс библиотеки игр в Steam

Актуальные Новости 02:22
Культура

Майкл Джексон вновь возглавил список самых богатых мертвецов

Скончавшийся летом 2009-го американский "король поп-музыки" Майкл Джексон продолжает оставаться самым преуспевающим музыкантом из числа усопших деятелей культуры.
Российская газета 05:39
Политика

Генсек НАТО не дал Зеленскому слова на заседании в Киеве

На открытии заседания комиссии Украина – НАТО, в котором принимают участие президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, произошел курьезный случай.
Взгляд.ру 05:14
Происшествия

Названа причина зверского убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре

Газета.Ru 16:49
Происшествия

В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН

Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Известия вчера в 10:54
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка

Джиган и Оксана Самойлова снова готовятся стать родителями, и будущий ребенок будет уже четвертым.
Актуальные Новости 04:22
Политика

Путин прилетел в Венгрию на встречу с Орбаном

РБК вчера в 12:23
Космос

Отечественный спутник «МиР» в шесть раз превысил расчётный срок службы

Стало известно о том, что срок службы малого российского спутника «МиР», который был назван в честь академика РАН Михаила Решетнёва, подошёл к концу.
3DNews вчера в 09:06
Космос

Телескоп снял символ Хэллоуина на краю Галактики

Космическим телескопом Spitzer запечатлел туманность, похожую на символ Хэллоуина - тыквенный светильник или Светильник Джека.
Газета.Ru 05:46
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости вчера в 04:29
Кино

Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате

Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:00
Кино

Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России

Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.
Мойка78 вчера в 21:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гранит Джака
Швейцарский футболист
Швейцарский футболист, полузащитник лондонского «Арсенала» и национальной сборной Швейцарии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное