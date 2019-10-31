Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака, повздоривший с фанатами «канониров», обратился к ним с открытым письмом, размещенном на клубном сайте. Швейцарец отыграл 60 минут против «Кристал Пэлас» и был заменен. Уходя с поля, Джака был освистан болельщиками своей же команды и ответил им матами.

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Политика Асад назвал Трампа лучшим президентом США Президент США Дональд Трамп является лучшим лидером в истории страны, потому что откровенно заявляет о своих планах - например, захватить нефтяные месторождения в Сирии, заявил сирийский президент Башар Асад.

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Армия и оружие Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.

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