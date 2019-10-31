Футбол
ЧемпионатДжака объяснил, почему оскорбил болельщиков «Арсенала» в матче АПЛ
Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака объяснил своё поведение в матче чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (2:2). Хавбек был заменён во втором тайме и, уходя с поля, послал болельщиков «канониров».
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«Фанаты грозились убить мою жену». Капитан «Арсенала» Джака выступил с обращением
Sport24.ruвчера в 15:54
Гранит Джака: «В социальных сетях я получал ужасные сообщения от фанатов»
Спорт-Экспрессвчера в 16:43
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