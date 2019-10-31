Футбол

ЧемпионатЧемпионатДжака объяснил, почему оскорбил болельщиков «Арсенала» в матче АПЛ

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака объяснил своё поведение в матче чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (2:2). Хавбек был заменён во втором тайме и, уходя с поля, послал болельщиков «канониров».
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«Фанаты грозились убить мою жену». Капитан «Арсенала» Джака выступил с обращением

Sport24.ruвчера в 15:54

Джака о конфликте с фанатами: «Люди писали: „Мы сломаем тебе ноги, убьем жену“. Я достиг точки кипения»

Sports.ruвчера в 15:50

Гранит Джака: «В социальных сетях я получал ужасные сообщения от фанатов»

Спорт-Экспрессвчера в 16:43

Джака объяснил, почему оскорбил болельщиков «Арсенала» в матче АПЛ

Чемпионатвчера в 16:41

Гранит Джака — болельщикам «Арсенала»: «Давайте двигаться вперед вместе»

Sportbox.RUвчера в 15:56

Джака обратился к болельщикам «Арсенала»

Евро-футбол.рувчера в 16:51

Джака объяснил свою выходку: «Фанаты желали смерти моей жене и тяжелой болезни моей дочери»

Bobsoccerвчера в 16:33
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 01:02, Ашберн
Происшествия

В Кузбассе застрелили бывшего мэра Киселевска

РБК вчера в 23:19
Политика

США ввели новые санкции против Ирана

США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.
РИА Новости вчера в 19:03
Политика

Трамп сменил место жительства из-за «плохого отношения» в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на Флориду из-за «плохого отношения» к нему местных политиков.
РБК 00:22
Экономика

Сбербанк понизил ставки по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Известия вчера в 08:40
Политика

Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru вчера в 07:25
Общество

С 1 ноября жизнь жителей России изменится

Первого ноября начнет действовать закон о суверенном интернете.
RuNews24.ru вчера в 02:47
Здоровье

С пеной у рта: почему на Украину возвращаются смертоносные болезни

"Болезни рядышком стучатся" На Украине в 2019 году зафиксировано 20 случаев заболевания дифтерией, 18 из них — в октябре.
Известия вчера в 17:02
Происшествия

Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье

Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости вчера в 06:27
Политика

Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили

Вашингтон регулярно обвиняет Москву во вмешательстве в дела разных стран, Россия последовательно отрицает подобные обвинения.
РИА Новости вчера в 18:41
Кино

Смотрите второй сезон сериала «Бывшие» на START с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым

В четверг, 31 октября, на сервисе START состоится премьера второго сезона оригинального сериала видеосервиса «Бывшие» с Денисом Шведовым и Любовью Аксеновой в главных ролях.
Tricolor TV Magazine вчера в 03:33
Происшествия

Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Хоккей

Московское «Динамо» победило «Салават Юлаев»

Газета.Ru вчера в 15:12
Армия и оружие

Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади

Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
ТК Звезда 30 октября в 17:57
Гаджеты

Корпорация Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Корпорация Apple купила торговую марку российской группы компаний ISBC, под которой она выпускала гаджеты с RFID-метками.
Pravda.Ru вчера в 06:58
Наука

Обнаружен полезный эффект холестерина

Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Телеканал 360° вчера в 12:57
Кино

Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
Gazeta.SPb вчера в 13:42
Общество

Рост тарифов ЖКХ: Где больше и меньше всего подорожает коммуналка

Больше всего плата за коммунальные услуги подскочит в Чеченской республике - на 6,5 процента, а также Кабардино-Балкарии - на 5,4 процента и Дагестане - на 5,2 процента (к слову, в этих регионах фиксируется сложная ситуация на рынке труда).
Интересант вчера в 02:57
Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Политика

Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»

США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК вчера в 14:36
Происшествия

Бизнесмен из списка Титова Андрей Каковкин получил три года тюрьмы

Ростовский бизнесмен Андрей Каковкин вернулся в Россию зимой прошлого года. При въезде в страну его сразу же арестовали.
BFM.ru вчера в 22:31
Армия и оружие

Химики ЦВО получили новейший комплекс контроля специальной обработки

Силовой блок вчера в 09:25
Единоборства

Исаев вышел в финал Гран-при PFL, отправив в нокаут Гольцова

В ночь на 1 ноября (мск) на арене Mandalay Bay Events Center в Лас-Вегасе (США) прошел турнир PFL 9. В его рамках состоялись четвертьфиналы и полуфиналы Гран-при PFL в полутяжелом и тяжелом дивизионах среди мужчин.
Sport24.ru вчера в 23:32
Политика

Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Газета.Ru вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Рудковская призналась, что поправилась из-за гормональной терапии

Звездный продюсер призналась, что в эфире зрители увидят ее слегка поправившейся.
Телепрограмма 30 октября в 14:43
Происшествия

Под Омском в ДТП накануне свадьбы погиб жених

Выяснилось, что погибший парень ехал вместе со своей невестой из Омска. Через два дня у пары должна была состояться свадьба.
7 новостей 00:54
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»

Центробанк с 1 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского «Эксперт Банка».
Коммерсантъ вчера в 23:15
Общество

Снежный циклон накроет Сахалин на следующей неделе

Последняя неделя октября была тёплой, даже ночные температуры редко опускались ниже нулевой отметки.
АСТВ 00:32
Происшествия

Задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский

На шесть часов директора Физического института РАН заблокировали в рабочем кабинете.
BFM.ru 30 октября в 15:10
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 30 октября в 13:30
Общество

В России изменился ГОСТ на хлеб

На крупных хлебозаводах и в небольших пекарнях, в которых применяли высококачественное сырье, введение нового ГОСТа даже не заметят, а вот те, кому придется переходить с муки общего назначения, скорее всего, поднимут цену готового продукта на пару рублей, считают эксперты.
Национальное Аграрное Агентство 00:42
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Швейцарский футболист
Швейцарский футболист, полузащитник лондонского «Арсенала» и национальной сборной Швейцарии.
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