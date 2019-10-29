Футбол
ЧемпионатДжака отказался извиняться после конфликта с фанатами «Арсенала»
Капитан и полузащитник «Арсенала» Гранит Джака отказался принести извинения после конфликта с фанатами «канониров», который произошёл во время матча 10-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2), сообщает The Sun.
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Эмери о Джаке: «Он чувствует себя опустошенным и опечален из-за истории с фанатами»
ProstoProSportвчера в 12:26
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Как рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 29 октября около 22:40 на 245-м километра автодороги Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Крополье 51-летний мужчина за рулём Toyota Land Cruiser Prado врезался в бензовоз с 39-летним водителем.
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По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященному правлению династии королей Таргариен до событий оригинального сериала.
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В полицию обратился брат исчезнувшей женщины. И вот тело Вонни нашли - в ее собственном холодильнике.
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РБК вчера в 21:24
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Посольство Израиля в России заявило о своём закрытии
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ЕА рассказала о своих играх, которые выйдут в ближайшие несколько лет
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