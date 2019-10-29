Капитан и полузащитник «Арсенала» Гранит Джака отказался принести извинения после конфликта с фанатами «канониров», который произошёл во время матча 10-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2), сообщает The Sun.

Джака отказался извиняться после конфликта с фанатами «Арсенала»

Общество Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.

Политика МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.

Происшествия Медведя застрелили на торговой базе в Чите Медведь пробрался на одну из торговых баз в Чите.

Происшествия В аварии с бензовозом под Кингисеппом пострадали три человека Как рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 29 октября около 22:40 на 245-м километра автодороги Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Крополье 51-летний мужчина за рулём Toyota Land Cruiser Prado врезался в бензовоз с 39-летним водителем.

Гаджеты Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, который будет оснащен камерой с главным модулем на 108 Мп и четырьмя вспомогательными датчиками.

Шоу-бизнес Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.

Технологии Российские ученые разработали одноразовую посуду из крахмала Российским химикам удалось разработать и создать биоразлагаемый пластический материал из зернового и картофельного крахмала.

Политика В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.

Общество Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое Эксперты полагают, что количество моногородов будет сокращаться по двум причинам: если численность населения составляет менее 3 тыс. человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.

Армия и оружие Подлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ракетой «Булава» Атомная подлодка "Князь Владимир", которая является частью проекта 955А ("Борей-А"), впервые произвела пуск трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Булава".

Армия и оружие Россия строит не имеющие аналогов в мире военные корабли В российском флоте появятся многоцелевые фрегаты дальней морской зоны, большие десантные корабли, а также не имеющие аналогов в мире корабли противоминной обороны.

Происшествия Правозащитник сообщил СМИ о проблемах со здоровьем у Шамсутдинова Юрист Юрий Кулагин в комментарии «Ленте.ру» рассказал о проблемах со здоровьем у расстрелявшего восьмерых солдат Рамиля Шамсутдинова, но военкомат якобы не принял их во внимание и признал его годным к службе.

Кино Телеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов» По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященному правлению династии королей Таргариен до событий оригинального сериала.

Происшествия В Таиланде нашли тело пропавшей миллионерши В полицию обратился брат исчезнувшей женщины. И вот тело Вонни нашли - в ее собственном холодильнике.

Гаджеты Samsung представил концепт нового складного смартфона Samsung на внутренней конференции представил разработчикам концепцию нового складного смартфона.

Общество Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.

Происшествия В Москве в районе Лефортово загорелся автобус В Москве на Красноказарменной набережной в районе Лефортово загорелся рейсовый автобус.

Экономика Минсельхоз: Россия полностью обеспечивает себя продуктами питания Россия полностью обеспечивает себя продуктами питания, введение эмбарго лишь дало импульс развитию сельского хозяйства, и сейчас оно активно развивается, рассказали в Минсельхозе.