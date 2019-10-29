Является ли Джака великим игроком? Нет. Стоило ли ему так реагировать? Нет. Но как поступить, когда тебя освистывают 60 тысяч фанатов? Где единство? Вы рассчитываете, что теперь он умрет за эту футболку, чтобы затем снова окунуться в этот котел ненависть? #ДвойныеСтандарты.

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Джака отказался извиняться после конфликта с фанатами «Арсенала»

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