Футбол
ЧемпионатДжака отказался извиняться после конфликта с фанатами «Арсенала»
Капитан и полузащитник «Арсенала» Гранит Джака отказался принести извинения после конфликта с фанатами «канониров», который произошёл во время матча 10-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2), сообщает The Sun.
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Политика
В конгрессе США приняли резолюцию о признании геноцида армян
Палата представителей США проголосовала за резолюцию о признании геноцида армян.
RT на русском 20:14
Общество
Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей
Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.
RT на русском 08:01
Общество
Экономисты предложили раздавать рецептурные лекарства бесплатно
Государство должно оплачивать гражданам все рецептурные лекарства, предлагают научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров в статье, опубликованной в «Мониторинге РАНХиГС».
Ведомости 17:04
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня вчера в 02:59
Происшествия
Жителя Архангельска обвинили в каннибализме
Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Известия 06:12
Здоровье
В Тюмени запретили продажу рыбы из-за редкой гаффской болезни
Редкая гаффская болезнь стала причиной запрета на несанкционированную продажу рыбы в Тюменской области, сообщает ТАСС.
Национальное Аграрное Агентство вчера в 02:07
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину на Сахалине
Из-за плохих условий видимости, один из автомобилей сбил женщину, а затем по ней проехал внедорожник, ехавший следом.
REGNUM 19:38
Кино
Телеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов»
По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры Престолов», посвященному правлению династии королей Таргариен до событий оригинального сериала.
РБК 20:33
Экономика
Медведев подписал стратегию об увеличении судостроения
«Основная цель — увеличить долю российских кораблей, российских судов на мировом рынке судостроения, особенно в гражданском секторе», — заявил Медведев, добавив, что объемы экспорта должны к этому времени вырасти в десять раз.
УтроNews вчера в 10:51
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Политика
Москва ответит на высылку дипломата из Болгарии
Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.
РИА Новости 13:19
Политика
Украинский журналист сравнил с животными жителей Донбасса
Журналист Остап Дроздов сравнил жителей Донбасса с животными.
URA.Ru 20:54
Армия и оружие
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
Ополченцы ЛНР и украинские силовики начали отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе города Золотое в Донбассе, заявил представитель самопровозглашенной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
РИА Новости 06:41
Киберспорт
Riot представила виртуальную хип-хоп группу из League of Legends
Riot Games представила виртуальную музыкальную группу True Damage.
Cyber.sports.ru 15:36
Шоу-бизнес
Фадеев перенес сердечный приступ
Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Рамблер вчера в 05:34
Армия и оружие
США отнимут у Сирии нефтяные месторождения
Хакасия-Информ вчера в 23:38
Теннис
Медведев проиграл Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже
На «Мастерсе» в Париже россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, не смог пробиться в третий раунд соревнований.
Чемпионат 16:50
Шоу-бизнес
45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа
Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Discover24 06:28
Общество
Польская комиссия начала осмотр обломков самолета Леха Качиньского
Российское следствие допустило польскую комиссию для очередного осмотра обломков президентского самолета Ту-154М, при крушении которого в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский.
Российская газета вчера в 08:07
Происшествия
Суд арестовал убившего сослуживцев солдата Шамсутдинова
Inkazan вчера в 04:21
Происшествия
В Кузбассе ураганом сорвало крышу с ТЦ
Очевидцы засняли момент падения на видео В сообществе "Инцидент Барнаул" появилось видео, на котором показано, как сильный ветер срывает крышу с ТЦ "Ярмарка" в Ленинске-Кузнецком.
АМИТЕЛ 07:14
Армия и оружие
Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
«Сармат» не только заменит МБР РС-20В «Воевода» разработки украинского КБ «Южное», стоящие на вооружении еще с советских времен, но и станет носителем гиперзвукового оружия, в частности управляемого боевого блока «Авангард» (разработан в реутовском НПО машиностроения).
Ведомости 17:11
Общество
Грета Тунберг отказалась от экологической премии
Экологическая активистка Грета Тунберг из Швеции решила отказаться от премии Северного совета в размере 500 тысяч крон, что составляет примерно 52 тысячи долларов.
Ридус 17:35
Армия и оружие
Найдены сокровища «Исламского государства»
Lenta.ru 13:05
Футбол
Роналду обвинил «Локомотив» в нежелании играть в футбол в матче ЛЧ
После первого тайма матча третьего тура группового раунда ЛЧ «Ювентус» — «Локомотив» впереди был российский клуб, однако команда Юрия Сёмина не сумела удержать победу.
RT на русском 11:12
Наука
Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами
Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Южный Федеральный 09:59
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Телеканал 360° 11:53
Гаджеты
Huawei нашла способ поставить Android на новый смартфон для России
Новый смартфон Honor 9X, недавно анонсированный в России, имеет тот же идентификатор устройства, что и более старая модель - Huawei P Smart Z. Об этом пишет Android Insider.
Российская газета 11:20