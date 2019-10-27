Когда болельщики критикуют нас, нам нужно держаться и сохранять спокойствие. Мы работаем ради них. Нам нужно сохранять спокойствие, когда они аплодируют и когда они критикуют.

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака оскорбил болельщиков команды. Как мы уже сообщали, во время замены в матче с «Кристал Пэлас» швейцарский футболист был освистан фанатами. Джака при этом подливал масла в огонь, призывая публику вести себя активнее и прикладывая руку к уху.

Армия и оружие Сенаторы оценили доклад о захвате Калининграда силами НАТО План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда при столкновении со странами НАТО, — из области фантастики.

Шоу-бизнес Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее бельё Любовь Успенская приняла участие в YouTube-шоу Ирины Чесноковой "Бар в большом городе", на котором сделала неожиданное признание.

Космос Американский космоплан вернулся с секретной миссии На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.

Политика В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия добровольцев из Золотого Изъято оружие, о котором президент Украины Владимир Зеленский поспорил с бойцами добровольческого батальона «Азов» в поселке Золотое Луганской области, сообщил на своей странице в Facebook замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.

Автоспорт Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».

Технологии Facebook обучила компьютеры «прятать» лица людей от распознавания Разработка предусматривает искажение лица, тем самым сбивая с толку систему распознавания лиц, но в тот же момент сохраняет естественный внешний вид, который оставляет внешность людей узнаваемой.

Происшествия Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.

Общество Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять Гендиректор сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон считает, что движение, которое осуждает потребление, представляет собой серьезную социальную угрозу.

Авто Составлен список автомобилей, которые будет сложно продать Эксперты назвали автомобили, от которых будет сложно избавиться в подержанном виде на вторичном рынке.

Политика США отказали России в передаче осужденного на 20 лет летчика Ярошенко Американские власти отказали России в передаче летчика Константина Ярошенко, которого приговорили в США к 20 годам тюрьмы.

Политика Поклонская оценила угрозу главы «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс Билецкий пригрозил, что в случае принятия президентом такого решения в Донбассе вместо нескольких десятков бойцов появятся десять тысяч.

Экономика Песков прокомментировал списание Россией долгов африканским странам Россия, списав африканским странам многомиллиардные долги, открыла путь к работе своих компаний на континенте.

Экономика Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса» Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.

Политика Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД Опасность прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.

Политика Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».

Общество «Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.

Технологии Uber тестирует продажу кулинарных курсов Жителям Сан-Франциско, которые заказывают еду через приложение Uber Eats, по почте пришло предложение посещать кулинарные курсы оффлайн.

Происшествия ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Космос На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.

Шоу-бизнес Вдова Дмитрия Марьянова встретила новую любовь Вдова Дмитрия Марьянова, который скончался два года назад, встретила новую любовь.

Общество Бизнесмены стали сильнее бояться искусственного интеллекта Опрос показал, что в ИИ в той или иной мере инвестируют 90% компаний, а девять из десяти руководителей согласны с тем, что эти технологии предоставляют выгодную возможность для развития бизнеса.

Футбол Оскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом» Напомним, что Базур был удален с последней тренировки команды, после чего грубо высказался в адрес главного тренера Леонида Слуцкого.

Экономика За 10 лет в России удвоилась налоговая нагрузка За последние 10 лет налоговая нагрузка на несырьевой сектор выросла в 2,65 раза, на сырьевой – в 2,2 раза согласно исследованию Института экономики роста им. П. А. Столыпина на основе данных Росстата и ФНС.

Политика Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.