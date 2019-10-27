Футбол
Евро-футбол.руДжака послал болельщиков «Арсенала»
Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака оскорбил болельщиков команды. Как мы уже сообщали, во время замены в матче с «Кристал Пэлас» швейцарский футболист был освистан фанатами. Джака при этом подливал масла в огонь, призывая публику вести себя активнее и прикладывая руку к уху.
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Когда болельщики критикуют нас, нам нужно держаться и сохранять спокойствие. Мы работаем ради них. Нам нужно сохранять спокойствие, когда они аплодируют и когда они критикуют.
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Армия и оружие
Сенаторы оценили доклад о захвате Калининграда силами НАТО
План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда при столкновении со странами НАТО, — из области фантастики.
РБК 15:55
Единоборства
Порнозвезда дебютирует на турнире по смешанным единоборствам
Газета.Ru 25 октября в 14:45
Шоу-бизнес
Любовь Успенская призналась, что не носит нижнее бельё
Любовь Успенская приняла участие в YouTube-шоу Ирины Чесноковой "Бар в большом городе", на котором сделала неожиданное признание.
ИнфоСМИ 13:57
Наука
Разработан проект новой квантовой батареи
Машины и Механизмы 25 октября в 13:10
Космос
Американский космоплан вернулся с секретной миссии
На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.
Вести.Ru 13:35
Политика
В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия добровольцев из Золотого
Изъято оружие, о котором президент Украины Владимир Зеленский поспорил с бойцами добровольческого батальона «Азов» в поселке Золотое Луганской области, сообщил на своей странице в Facebook замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.
Коммерсантъ 17:42
Здоровье
Названы симптомы рака, которые появляются за пять лет до болезни
Primpress.ru вчера в 15:30
Автоспорт
Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики
Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
РБК 17:18
Технологии
Facebook обучила компьютеры «прятать» лица людей от распознавания
Разработка предусматривает искажение лица, тем самым сбивая с толку систему распознавания лиц, но в тот же момент сохраняет естественный внешний вид, который оставляет внешность людей узнаваемой.
Ferra 09:29
Происшествия
Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции
Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.
Известия 16:36
Общество
Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять
Гендиректор сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон считает, что движение, которое осуждает потребление, представляет собой серьезную социальную угрозу.
РБК 12:21
Авто
Составлен список автомобилей, которые будет сложно продать
Эксперты назвали автомобили, от которых будет сложно избавиться в подержанном виде на вторичном рынке.
Накануне.Ru 18:26
Политика
США отказали России в передаче осужденного на 20 лет летчика Ярошенко
Американские власти отказали России в передаче летчика Константина Ярошенко, которого приговорили в США к 20 годам тюрьмы.
РБК 18:36
Политика
Поклонская оценила угрозу главы «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Билецкий пригрозил, что в случае принятия президентом такого решения в Донбассе вместо нескольких десятков бойцов появятся десять тысяч.
РИА Новости 11:55
Экономика
Песков прокомментировал списание Россией долгов африканским странам
Россия, списав африканским странам многомиллиардные долги, открыла путь к работе своих компаний на континенте.
Известия 24 октября в 15:33
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Политика
Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД
Опасность прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.
РБК 18:44
Политика
Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи
Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».
Новая газета 17:00
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Технологии
Uber тестирует продажу кулинарных курсов
Жителям Сан-Франциско, которые заказывают еду через приложение Uber Eats, по почте пришло предложение посещать кулинарные курсы оффлайн.
Inc. Russia вчера в 12:42
Происшествия
ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
РБК 07:23
Космос
На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество
Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
ToDay News Ufa вчера в 03:28
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова встретила новую любовь
Вдова Дмитрия Марьянова, который скончался два года назад, встретила новую любовь.
РЕН ТВ 16:27
Общество
Бизнесмены стали сильнее бояться искусственного интеллекта
Опрос показал, что в ИИ в той или иной мере инвестируют 90% компаний, а девять из десяти руководителей согласны с тем, что эти технологии предоставляют выгодную возможность для развития бизнеса.
РБК 17:00
Футбол
Оскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом»
Напомним, что Базур был удален с последней тренировки команды, после чего грубо высказался в адрес главного тренера Леонида Слуцкого.
Sportbox.RU 24 октября в 10:03
Экономика
За 10 лет в России удвоилась налоговая нагрузка
За последние 10 лет налоговая нагрузка на несырьевой сектор выросла в 2,65 раза, на сырьевой – в 2,2 раза согласно исследованию Института экономики роста им. П. А. Столыпина на основе данных Росстата и ФНС.
Вести.Финанс 25 октября в 05:58
Политика
Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище
Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:27
Экономика
Пенсионерам хотят увеличить единовременную выплату
ПФР хочет поменять порядок расчета и назначать ежемесячную выплату лишь тем пенсионерам, у которых она превысит 20% от федерального уровня прожиточного минимума пенсионеров (сейчас этот показатель равен 8846 рублям).
Primpress.ru 16:00