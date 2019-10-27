Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руДжака послал болельщиков «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака оскорбил болельщиков команды. Как мы уже сообщали, во время замены в матче с «Кристал Пэлас» швейцарский футболист был освистан фанатами. Джака при этом подливал масла в огонь, призывая публику вести себя активнее и прикладывая руку к уху.
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Унаи Эмери
Когда болельщики критикуют нас, нам нужно держаться и сохранять спокойствие. Мы работаем ради них. Нам нужно сохранять спокойствие, когда они аплодируют и когда они критикуют.
— Унаи ЭмериProstoProSport 16:48

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