Футбол
ЧемпионатДжампаоло установил антирекорд «Милана»
Бывший главный тренер «Милана» Марко Джампаоло установил новый антирекорд по продолжительности работы в клубе, сообщает Football Italia. Джампаоло руководил россонери лишь 111 дней.
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Происшествия
Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста
Суд отказал в восстановлении на службу участнику задержания журналиста Мосгорсуд отказал в восстановлении в должности бывшему сотруднику УВД по Западному округу столицы Роману Феофанову, который ранее был уволен по отрицательным мотивам за участие в вызвавшем огромный резонанс задержании журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ 11:46
Армия и оружие
Анкара уведомила Дамаск о проведении операции в Сирии
В среду Анкара объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований.
ТАСС 11:47
Спорт
Российские гимнасты впервые взяли золото в командном турнире на ЧМ
Мужская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории завоевала золотые медали в командном турнире на чемпионате мира в Германии.
Известия 11:03
Футбол
Уткин: «Гинер потерял интерес к управлению ЦСКА»
Действующий глава московского ЦСКА Евгении Гинер потерял интерес к армейскому коллективу, такое мнение высказал популярный журналист Василий Уткин.
Sport.ru 09:58
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК вчера в 09:36
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян покрестила своих детей в Армении
Звезда реалити-шоу, модель и блогер Ким Кардашьян покрестила своих детей Сэйнта, Чикаго и Псалма в Эчмиадзинском монастыре — духовном центре Армянской апостольской церкви.
Life.ru 07 октября в 14:36
Недвижимость
Съемные квартиры подорожали в большинстве городов России
В третьем квартале 2019 года повышение цен на съемные "однушки" коснулось 48 городов из 69, свидетельствуют данные федерального портала "Мир квартир".
Российская газета 03:28
Происшествия
В Кургане обнаружили нелегальный крематорий
Известия 05:20
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Шоу-бизнес
Жанна Фриске перед смертью не позволяла себе плакать
Певица Жанна Фриске не могла позволить себе заплакать перед смертью.
Дни24 07 октября в 05:07
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк продолжает лечение в новой клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк продолжает лечение, но теперь в реабилитационной клинике.
Народные новости 02:54
Происшествия
Стрельба в немецком Галле попала на видео
Камера наблюдения зафиксировала момент нападения вооруженного штурмовой винтовкой мужчины на посетителей кафе в немецком Галле.
Вести.Ru 08:37
Происшествия
СК назвал причину смерти Дмитрия Марьянова
Следователи сообщили, что причиной смерти Марьянова стала массивная кровопотеря, которой предшествовал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены.
ToDay News Ufa вчера в 15:52
Политика
Минюст объявил фонд Алексея Навального иностранным агентом
Как Минюст мотивировал признание ФБК иноагентом Министерство юстиции России внесло некоммерческую организацию "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
РБК 11:01
Армия и оружие
Минобороны защитит Крым сверхмощными радарами
URA.Ru вчера в 20:46
Политика
В МИД Украины назвали три сценария развития ситуации в Донбассе
По словам министра, первый вариант подразумевает попытки договориться, второй предполагает затягивание войны в Донбассе и третий вариант — это «больше никогда не возвращаться к данной части Украины».
RuNews24.ru вчера в 04:12
Экономика
Всемирный банк дал прогноз по темпам развития мировой экономики
Как пишет RT, замедление роста экономического развития составит порядка 2,5%. Ухудшение показателей также ожидается в еврозоне, США и Китае.
МедиаКорСеть 12:40
Армия и оружие
Подлодка «Колпино» выпустила ракеты «Калибр» в Черном море
Подводная лодка "Колпино" на учениях в Черном море выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Калибр-НК".
Российская газета 09:18
Политика
Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Lenta.ru 07:36
Путешествия
Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru 00:36
Происшествия
Адвокат предоставила новое видео в защиту Жукова
В ходе заседания адвокат господина Жукова Светлана Байтурина попросила приобщить к материалам дела видеозапись, сделанную очевидцем Матвеем Заславским.
Коммерсантъ 06:51
Шоу-бизнес
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru 10:55
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Политика
Путин встретился с Бегловым и другими главами регионов РФ
Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с высшими должностными лицами 19-ти субъектов РФ, которые были избраны в ходе региональных выборов в единый день голосования.
Народные новости 12:59
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
Политика
Путин уволил своего советника Глазьева
Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Газета.Ru 11:03
Авто
АвтоВАЗ опроверг выход Lada Van, но выпустит другие новинки
Ранее сообщалось, что в 2020 году линейку LADA пополнит новый компактный минивэн Van, который станет российским аналогом «каблучка» Renault Doker с измененным под фирменный «Х-стиль» дизайном.
Автоновости дня 01:37
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Ugpressa.ru 11:06