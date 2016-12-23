Футбол

ЧемпионатЧемпионатДжампаоло установил антирекорд «Милана»

Бывший главный тренер «Милана» Марко Джампаоло установил новый антирекорд по продолжительности работы в клубе, сообщает Football Italia. Джампаоло руководил россонери лишь 111 дней.
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