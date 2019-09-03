Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМанджукич и Джан не попали в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов

Стала известна заявка «Ювентуса» на групповой этап Лиги чемпионов. В список не попали полузащитник Эмре Джан и нападающий Марио Манджукич. Также в заявку не включены вратарь Маттиа Перин и защитник Джорджо Кьеллини — оба футболиста травмированы, сообщает официальный сайт туринцев.
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