«Ювентус» огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов. Среди заявленных футболистов отсутствуют полузащитник Эмре Джан и нападающий Марио Манджукич. По понятным причинам нет в заявке и Джорджо Кьеллини – из-за травмы колена защитник выбыл из строя как минимум на полгода.

Джан и Манджукич не попали в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов

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