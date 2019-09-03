Лига чемпионов
Sport24.ru«Ювентус» не включил Джана и Манджукича в заявку на Лигу чемпионов
Полузащитник Эмре Джан и нападающий Марио Манджукич не попали в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов сезона-2019/20. Также в списке не оказалось травмированных Маттии Перина и Джорджо Кьеллини.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 18:40, Вашингтон
Транспорт
Рабочее движение открылось по новому съезду с ЗСД на севере Петербурга
Рабочее движение началось по новой развязке Западного скоростного диаметра (ЗСД) на пересечении с Новым шоссе у Белоострова в Курортном районе Санкт-Петербурга.
ТАСС 16:17
Происшествия
Два криминальных авторитета задержаны в Дагестане
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек, подозреваемых в координации преступной деятельности.
Lenta.ru 17:37
Политика
Небензя: Россия предоставит ООН данные о ситуации в Идлибе
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона готова предоставить свои данные для независимого расследования ООН авиаударов в сирийской провинции Идлиб.
RT на русском 17:10
Общество
Подземный археологический музей построят в Кремле
Музейный комплекс появится на базе остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела. Археологи обнаружили их под 14-м корпусом Кремля.
Вечерняя Москва 10:26
Единоборства
ММА. Порье сравнил бой с Нурмагомедовым с фильмом о Рокки Бальбоа
Американский боец ММА временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье прокомментировал предстоящий бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Bookmaker-ratings.ru 16:56
Здоровье
Мать приняла смертельную болезнь у ребенка за аллергию
Поскольку девочку несколько раз стошнило, мать решила, что у нее пищевая аллергия. Она отвела ребенка в местную больницу.
Lenta.ru 14:40
Экономика
Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Футбол
Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии
Полиция подозревает бывшего футболиста в распространении детской порнографии.
Евро-футбол.ру 16:43
Футбол
Фанаты «Кальяри» оскорбляли Лукаку. Ультрас «Интера» встали на их защиту
Ультрас-группировка «Интера» Curva Nord обратилась к нападающему Ромелу Лукаку.
Спорт-Экспресс 16:29
Политика
В России готовы изменить правила выборов в Госдуму
Изменение правил выборов в Госдуму должно помочь получить в парламенте следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 мест, максимум — 300.
URA.Ru вчера в 07:51
Политика
Бывший глава Пентагона назвал Пакистан самой опасной страной в мире
Бывший глава Минобороны США Джеймс Мэттис назвал Пакистан самой опасной страной из-за радикализации и наращивания ядерного потенциала.
РБК 17:25
Общество
ЦБ сообщил о новых способах кражи денег у россиян
Банк России фиксирует растущую волну хищений средств россиян при помощи взлома кибермошенниками социальных сетей, сообщил замначальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.
ТАСС 18:32
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Армия и оружие
Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот
В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».
Известия вчера в 17:45
Экономика
Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручили ведомствам внести в правительство законопроект, предусматривающий расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, сообщается в протоколе по итогам совещания вице-премьеров.
РИА Новости 10:58
Политика
Трамп назвал мэра Лондона некомпетентным
Президент США Дональд Трамп назвал мэра Лондона Садика Хана некомпетентным.
Известия 12:29
Здоровье
Минздрав РФ планирует развивать целевой прием в медвузы
Минздрав РФ планирует развивать практику целевого приема в вузы.
Реальное время 05:03
Политика
Британские депутаты поменяли повестку парламента ради переноса Brexit
Большинство депутатов британской палаты общин поддержало внесение изменений в повестку парламента для того, чтобы 4 сентября рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки c ЕС, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.
РБК 17:26
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru 09:41
Музыка
Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»
Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал в разговоре с RT популярность песни «Третье сентября».
RT на русском 01:39
Космос
Всеобщее безумие: так ли страшно влияние ретроградных планет?
На самом деле обыкновенное явление стало причиной какого-то всеобщего безумия.
SM News 04:52
Футбол
Прядкин: некоторые топ-клубы в открытую выражали недоверие Егорову
Некоторые клубы в открытую выражали недоверие Егорову, говорили, что они не видят перспектив.
Чемпионат 09:15
Шоу-бизнес
Похудевшего на 100 килограммов Семчева едва узнали коллеги
Регион online 04:17
Происшествия
В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне
RT на русском вчера в 19:59
Политика
В Берлине состоялась встреча советников «нормандской четверки»
В Берлине прошла встреча внешнеполитических советников лидеров «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина.
Евразия Daily вчера в 22:17