Лига чемпионов

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руДжан и Манджукич не попали в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов

«Ювентус» огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов. Среди заявленных футболистов отсутствуют полузащитник Эмре Джан и нападающий Марио Манджукич. По понятным причинам нет в заявке и Джорджо Кьеллини – из-за травмы колена защитник выбыл из строя как минимум на полгода.
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Манджукич и Джан не попали в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов

Спорт-Экспресс15:38

«Ювентус» не включил Джана и Манджукича в заявку на Лигу чемпионов

Sport24.ru15:30

«Ювентус» не заявил Манджукича и Эмре Джана на Лигу чемпионов

Советский спорт14:26

«Ювентус» не включил Эмре Джана и Манджукича в заявку на групповой этап ЛЧ

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Манджукич и Джан не попали в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов

Матч ТВ15:58

Манджукич не попал в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов

Чемпионат15:37

«Ювентус» не включил Джана, Манджукича и Кьеллини в заявку на ЛЧ

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