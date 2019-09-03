Лига чемпионов
Евро-футбол.руДжан и Манджукич не попали в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов
«Ювентус» огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов. Среди заявленных футболистов отсутствуют полузащитник Эмре Джан и нападающий Марио Манджукич. По понятным причинам нет в заявке и Джорджо Кьеллини – из-за травмы колена защитник выбыл из строя как минимум на полгода.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:08, Вашингтон
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