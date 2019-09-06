Шоу-бизнес
ИзвестияАльбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе. Об этом 6 сентября сообщает «РИА Новости». «Да, мое сотрудничество с Константином Меладзе прекращено», — написала Джанабаева в своем Instagram.
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с чего всё началось
Певица Альбина Джанабаева на своей странице в Instagram сообщила о прекращении сотрудничества с продюсерским центром Константина Меладзе MeladzeMusic.Рамблервчера в 05:09
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 02:27, Вашингтон
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