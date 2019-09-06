с чего всё началось

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе. Об этом 6 сентября сообщает «РИА Новости». «Да, мое сотрудничество с Константином Меладзе прекращено», — написала Джанабаева в своем Instagram.

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Политика Politico: Трамп намерен прекратить помощь нелояльным США странам Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность перераспределения помощи другим государствам в пользу поддерживающих политику Вашингтона, а нелояльным и вовсе может быть отказано в выделении средств.

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