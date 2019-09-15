Единоборства
Спорт день за днемДжастан Гэтжи: Жду победителя боя Хабиб – Фергюсон
Хочу бой с победителем боя Хабиб – Тони Фергюсон . Я жду, – сказал Гэтжи в интервью в октагоне. Это вторая победа подряд для Гэтжи в UFC: ранее он нокаутировал Эдсон Барбозу.
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Культура
Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru вчера в 04:47
Происшествия
Один из создателей сериала «Убойная сила» погиб в ДТП
Художник-постановщик сериала «Убойная сила» Валерий Боковенко погиб в ДТП под Санкт-Петербургом.
Lenta.ru вчера в 19:10
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние
Представитель российской актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил о запрете комментировать ее состояние здоровья.
РБК 08:53
Политика
Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
РИА Новости вчера в 03:05
Политика
Украина решила нарастить военный бюджет до 10 млрд долларов
На безопасность и оборону в проекте бюджета Украины на следующий год выделено более 245 млрд гривен (около 10 млрд долларов), сообщила министр финансов страны Оксана Маркарова.
Взгляд.ру 08:58
Общество
Холод из Арктики и снег придут в Москву
Начиная с 16 сентября в Москву придут первые ночные заморозки и холодный воздух из Арктики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:36
Футбол
«Оренбург» вырвал победу над «Рубином»
"Оренбург" одержал домашнюю победу над казанским "Рубином" в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:54
Политика
В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Авто
Определены регионы с самыми дешевыми автомобилями с пробегом
Специалисты одного из отечественных сайтов по продаже авто выяснили, в каких регионах продаются самые дорогие подержанные автомобили, а в каких можно найти машину с пробегом подешевле.
SpeedMe вчера в 07:32
Футбол
Главный тренер «Спартака» Кононов не подавал в отставку
Олег Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера столичного футбольного клуба "Спартак".
ТАСС 07:14
Игры
В Steam начали бесплатно раздавать DiRT Rally
Совсем недавно в Humble можно было бесплатно получить гоночный симулятор DiRT Rally, а теперь аналогичная акция стартовала в Steam.
Gmbox.ru 04:08
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Происшествия
Пожар в церкви в Свердловской области потушен
По данным пресс-службы екатеринбургской епархии, временный храм-часовня Преображения Господня был построен на период восстановления храма 1917 года Успения Пресвятой Богородицы, чтобы люди могли молиться, пока идет восстановления исторического здания.
ТАСС 06:56
Наука
Ученые: человеческое тело продолжает двигаться после смерти
МедиаПоток вчера в 07:01
Энергетика
Аналитики допустили нефть по $100 за баррель после атаки дронов
Цены на нефть подскочат на $5-10 за баррель при открытии торгов в понедельник, 16 сентября, считают опрошенные Reuters трейдеры и аналитики.
РБК 08:03
Наука
Ученые MIT случайно создали самый черный на сегодня материал в мире
Evo-rus.com 13 сентября в 11:40
Происшествия
В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры
Семнадцатилетнюю жительницу башкирского города Салават заподозрили в убийстве младшей сестры.
РИА Новости 07:37
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
РИА Новости 13 сентября в 18:44
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 13 сентября в 08:16
Шоу-бизнес
Фото и видео со свадьбы Собчак и Богомолова появились в Сети
Фото и видео со свадьбы Собчак и Богомолова появились в Сети Звездные гости поделились в инстаграме самыми эффектными моментами торжества.
Экспресс газета вчера в 02:05
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Политика
Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet
Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте РБК Чемезов отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете.
РБК 02:04
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Актер Станислав Садальский показал свою переписку с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая сейчас находится в больнице.
Петербургский дневник 03:13
Энергетика
«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России
ТАСС 13 сентября в 02:49
Армия и оружие
В Афганистане ликвидировали двух «теневых губернаторов» талибов
Московский Комсомолец 08:01
Армия и оружие
В Минобороны Турции заявили о завершении второго этапа поставок С-400
В Минобороны Турции заявили о завершении второго этапа поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в страну.
Газета.Ru 06:29
Наука
Крысы оказались способны к групповым играм ради удовольствия
МИР 24 13 сентября в 23:52
Происшествия
12 человек пострадали при взрыве в жилом доме в Ангарске
Говорит Москва 05:27
Происшествия
Приговоренный к расстрелу россиянин зарезал росгвардейца
Предполагаемым убийцей 23-летнего сотрудника Росгвардии в Южно-Сахалинске (Сахалинская область) оказался 51-летний уроженец Сызрани, которого в 1995 году приговорили к смертной казни.
Lenta.ru 04:37