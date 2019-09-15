Единоборства

Спорт день за днемСпорт день за днемДжастан Гэтжи: Жду победителя боя Хабиб – Фергюсон

Хочу бой с победителем боя Хабиб – Тони Фергюсон . Я жду, – сказал Гэтжи в интервью в октагоне. Это вторая победа подряд для Гэтжи в UFC: ранее он нокаутировал Эдсон Барбозу.
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UFC Fight Night 158. Видеообзор лучших моментов турнира в Ванкувере

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Бонусы UFC Ванкувер: Гэтжи и Миша получили по 50 тысяч долларов за выступление вечера

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Американец Гейджи хочет провести бой с чемпионом UFC Нурмагомедовым

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Серроне уступил Гейджи в главной встрече Fight Night 158

Газета.Ruвчера в 22:54
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Культура

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