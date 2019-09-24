Футбол
Sport24.ruДжастин Клюйверт призвал сажать расистов в тюрьму
Нападающий «Ромы» Джастин Клюйверт выразил мнение, что расистов необходимо сажать в тюрьму. Ранее в Серии А прогремело несколько расистских скандалов.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 06:38, Вашингтон
Политика
Отказ россиянам в американских визах для участия в ГА ООН возмутил МИД
В российском МИДе возмутились тем, что США отказали в выдаче виз российским парламентариям, которые должны были прилететь на сессию Генассамблеи ООН.
Газета.Ru 05:29
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
В последние годы участились случаи нападения школьников и студентов на сверстников и педагогов.
РИА Новости 05:21
Политика
Корбин призвал Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда, который признал незаконной приостановку работы парламента.
RT на русском 06:19
Хоккей
«Локомотив» уволил Крэйга Мактавиша
«Локомотив» из Ярославля объявил об уходе Крэйга Мактавиша с поста главного тренера.
Metaratings 05:00
Происшествия
В Екатеринбург привезли детей, облитых горящим маслом в Турции
Мальчики, получившие ожоги раскаленным маслом в Турции, благополучно долетели до Екатеринбурга.
Российская газета 21 сентября в 09:22
Путешествия
Большинство россиян провели летний отпуск дома
Инициативный всероссийский опрос был проведен по телефону 15-16 сентября 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
Интерфакс 04:54
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Экономика
Вывод экономики из тени оказался опасным для России
По мнению экономиста по России и СНГ из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, вывод бизнеса из тени неизбежно сдерживает экономический рост, хотя сам по себе это положительный процесс.
Lenta.ru 04:04
Путешествия
Три лоукостера из Европы подали заявки на полеты в Россию
Крепнейшие лоукостеры Европы Ryanair, британская компания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты из Санкт-Петербургкого аэропорта Пулково.
Газета.Ru вчера в 16:00
Общество
Уральский театр оштрафовали за неготовность к ядерной войне
Как оказалось, учреждение было включено в список предприятий, которые должны работать в случае войны или атомного взрыва "А мы даже про это и не знали, нас не поставили в известность", — написал Коляда.
REGNUM 00:26
Политика
Глава Мосгордумы назвал зарплату депутатов
Зарплата депутата столичного парламента составляет около 200 тыс. рублей, рассказал в эфире радиостанции «Вести FM» глава Мосгордумы Алексей Шапошников во вторник, 24 сентября.
Известия 04:42
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости 22 сентября в 20:49
Происшествия
Экс-мэр Новокуйбышевска скончался после попытки самоубийства
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин, покинувший пост, накануне, 23 сентября, пытался покончить с собой.
Газета.Ru 04:50
Политика
Сенцов захотел пожать руку Путину
Напомним, Сенцов был освобождён и передан Украине в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом 7 сентября.
DixiNews 06:04
Происшествия
В Уфе две сотрудницы банка похитили из кассы 43 миллиона рублей
По версии следствия, сотрудницы банка с января 2017 по июль 2019 года присваивали из кассы деньги.
Независимая Уральская газета 06:01
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве
Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.
Российская газета 04:25
Общество
Гордума Екатеринбурга назначила дату опроса по строительству храма
Опрос горожан по поводу строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге проведут в воскресенье, 13 октября.
Российская газета 05:31
Кино
Вышел новый трейлер мультфильма «Холодное сердце 2»
В YouTube опубликован трейлер полнометражного мультфильма «Холодное сердце 2». Режиссерами анимационного проекта стали Крис Бак и Дженнифер Ли.
Культуромания вчера в 09:18
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru вчера в 05:16
Энергетика
Нафтогаз заявил об увеличении «долга» Газпрома
С момента вынесения решения Стокгольмского арбитража «долг» Газпрома перед «Нафтогазом» вырос до 2,817 млрд долларов, говорится в финансовом отчете украинской компании.
Взгляд.ру 05:30
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян-Уэст и Кендалл Дженнер засмеяли на «Эмми»
Гости 71-й церемонии вручения премии "Эмми" высмеяли Ким Кардашьян-Уэст и Кендалл Дженнер за то, что они назвали себя "реальными людьми, которые остаются сами собой" в шоу "Жизнь семейства Кардашьян".
Газета.Ru вчера в 10:10
Политика
Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий бойцов представляться
Росгвардия поддерживает законопроект, согласно которому сотрудники ведомства будут обязаны представляться по требованию граждан.
Коммерсантъ 02:43
Футбол
«Ливерпуль» судится с техническим спонсором
Спорт-Экспресс 06:00
Происшествия
Сергей Гармаш экстренно госпитализирован
Газета.Ru 04:53
Происшествия
В Екатеринбурге нашли пропавшего журналиста
В Екатеринбурге нашли пропавшего журналиста Александра Поздеева. Об этом сообщает Ura.ru, где и работает Поздеев.
REGNUM 02:27
Космос
«Союз-ФГ» собрали на Байконуре для отправки экспедиции на МКС
Госкорпорация «Роскосмос» отчиталась о завершении общей сборки ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая должна отправить на орбиту транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-15» с международным экипажем на борту.
News.ru 21 сентября в 14:17