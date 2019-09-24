Футбол

Sport24.ruSport24.ruДжастин Клюйверт призвал сажать расистов в тюрьму

Нападающий «Ромы» Джастин Клюйверт выразил мнение, что расистов необходимо сажать в тюрьму. Ранее в Серии А прогремело несколько расистских скандалов.
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Джастин Клюйверт призвал отправлять расистов в тюрьму

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