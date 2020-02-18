Общество
ИнтерфаксДжефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата
Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
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Шоу-бизнес
Племянник Елизаветы II решил развестись после 26 лет брака
12 февраля стало известно, что жена старшего внука королевы Великобритании Елизаветы II Питера Филлипса Отем Келли пожелала развестись после 12 лет брака.
Происшествия
Второй россиянин заразился коронавирусом на борту круизного лайнера
На борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии коронавирусом заразился еще один россиянин.
Происшествия
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
В Крыму пресекли подготовку двух терактов в образовательных учреждениях, задержаны двое подростков из Керчи, сообщает ЦОС ФСБ России.
Общество
Госдума отменила штраф за показ нацистской символики
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект об исключении административной ответственности за демонстрацию нацистской или экстремистской символики, если это делается не с целью пропаганды.
Политика
Германия поддержала «Северный поток-2» и попросила больше газа
Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер выразил интерес государства в увеличении объема поставок российского газа и поддержал проект «Северный поток-2», как отвечающий национальным интересам, сообщает ТАСС.
Общество
Apple сообщила об ограничениях поставок iPhone из-за коронавируса
В компании пояснили, что одним из основных факторов является ограничение поставок смартфонов iPhone по всему миру, а вторым — снижение спроса на продукцию Apple в КНР из-за коронавируса.
Политика
В парламенте Грузии оппозиционеры включили гимн СССР
В парламенте Грузии представители оппозиционных партий в ходе выступления спикера парламента Арчил Талаквадзе включили запись гимна СССР через мегафон.
Армия и оружие
Ливийская армия уничтожила турецкое судно с оружием в порту Триполи
Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Халид аль-Махджуб заявил об уничтожении турецкого судна в порту Триполи.
Общество
Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Общество
В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва
Ранее в СМИ появились сообщения, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь».
Происшествия
В Мурманской области обнаружили тело военнослужащего-контрактника
В Мурманской области обнаружили тело военнослужащего по контракту.
Экономика
Кудрин заявил о возможности правительства России снизить налоги
У российского правительства есть возможность для снижения налоговой нагрузки в стране, заявил журналистам глава Счетной Палаты РФ Алексей Кудрин.
Биатлон
Назван состав сборной России на мужскую индивидуальную гонку ЧМ
Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров назвал состав команды на индивидуальную гонку чемпионата мира в Антерсельве, сообщает ТАСС.
Общество
Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти
Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.
Происшествия
Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера
"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Космос
Ракета-носитель «Союз-2» прошла тесты на Плесецке
Армия и оружие
Зеленский заявил, что обострение в Донбассе не изменит курс Киева
Обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.
Политика
Путин обсудит поправки в Конституцию с лидерами фракций
Российский президент Владимир Путин пообещал собрать лидеров каждой фракции Государственной думы и обсудить с ними поправки в Конституцию.
Авто
Hyundai представила в России обновленный Solaris
Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка.
Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Игры
The Witcher 3 для Nintendo Switch будет поддерживать сохранения с ПК и настройку графики
Следующее обновление для Switch-версии The Witcher 3: Wild Hunt добавит поддержку сохранений из Steam и GOG, а также позволит настраивать графику.
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини
50-летняя Дженнифер Лопес продолжает напоминать своим фанатам о том, как шикарно она выглядит.
Экономика
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Из-за мягкой зимы и ветреной погоды, позволяющей ветрогенераторам работать на полную мощность, в Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию, следует из данных энергетической биржи Nord Pool.