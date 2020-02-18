Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.

Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата

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Политика Германия поддержала «Северный поток-2» и попросила больше газа Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер выразил интерес государства в увеличении объема поставок российского газа и поддержал проект «Северный поток-2», как отвечающий национальным интересам, сообщает ТАСС.

Общество Apple сообщила об ограничениях поставок iPhone из-за коронавируса В компании пояснили, что одним из основных факторов является ограничение поставок смартфонов iPhone по всему миру, а вторым — снижение спроса на продукцию Apple в КНР из-за коронавируса.

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Общество Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.

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