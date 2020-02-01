Общество

РИА НовостиРИА НовостиБогатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

Ранее сообщалось, что Джефф Безос снова возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes. С показателем в 115,5 миллиарда долларов обогнал президента Louis Vuitton Моет Hennessy Бернара Арно, чье состояние оценивается в 112,9 миллиарда долларов.
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