Общество
РИА НовостиБогатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»
Ранее сообщалось, что Джефф Безос снова возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes. С показателем в 115,5 миллиарда долларов обогнал президента Louis Vuitton Моет Hennessy Бернара Арно, чье состояние оценивается в 112,9 миллиарда долларов.
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Биатлон
Старых стартует последней в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону
Екатерина Юрлова-Перхт выйдет на гонку 36-й, Лариса Куклина — 70-й, а Ирина Старых будет стартовать последней под 100-м номером.
Политика
СМИ: в районе крушения MH17 не было ни одного «Бука»
Кино
Бекмамбетов в Кронштадте начал съемки фильма «Девятаев»
Футбол
Клопп попросил не сравнивать его с Симеоне
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко оценил работу Диего Симеоне, который является наставником мадридского «Атлетико».
Происшествия
Первая россиянка заразилась коронавирусом
На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка.
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась
Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
Здоровье
Областной противотуберкулезный диспансер открывается после ремонта
Сегодня в Оренбурге после ремонта откроется областной противотуберкулёзный диспансер.
Общество
Два члена команды Миллера покинули «Газпром»
Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Игры
В Dreams воссоздали Fallout 4 — в игре доступны несколько квестов
Пользователь Robo_Killer_v2 создал в Dreams уровень по мотивам Fallout 4. Моддер реализовал на карте шесть квестов, четыре мини-игры и другие геймплейные особенности RPG от Bethesda.
Общество
Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке
Экономика
«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму
«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов.
Политика
В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине
Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
Политика
Украина планирует обмен пленными с Россией до «нормандского саммита»
Масштабный обмен пленными между Киевом и Москвой планируется провести до встречи в «нормандском формате», запланированной на апрель 2020 года.
Шоу-бизнес
Жена Диброва рассказала о его состоянии после госпитализации
Супруга Дмитрия Диброва написала в Instagram, что подписчикам не стоит переживать из-за состояния его здоровья после того, как он попал в Боткинскую больницу.
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1949 года
В Москве 18 февраля побит температурный рекорд 1949 года, сообщает Гидрометцентр.
Политика
Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года
Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова в образе Мэрилин Монро показала стройные ноги
В кадре Климова повторила образ Мэрилин Монро, пишет storinka.com.ua.
Фигурное катание
Умер украинский фигурист Николай Бондарь
Энергетика
Литва проиграла суд с «Газпромом» на €1,4 млрд
Республика пыталась добиться от «Газпрома» выплаты 1,4 миллиарда евро в качестве компенсации за повышение цены на газ.
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Армия и оружие
Продовольственная служба ВС России провела учения в Арктике
В Арктике прошли учения Продовольственной службы Вооруженных сил РФ.
Экономика
Центробанк спрогнозировал рост ВВП в первом квартале на 2,5%
Согласно прогнозу Центробанка, российская экономика продемонстрирует относительно высокий рост в первом квартале, но затем замедлится и по итогам года прибавит лишь 1,5 - 2%. А вот рекордно низкая в начале года инфляция начнет разгоняться и выйдет на показатель до 4%. Негатива добавит китайский вирус, уже признанный ЦБ фактором риска.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Технологии
Россиян предупредили о новом виде телефонного спама
Как сообщает ToDay News Ufa, в сети легко найти компании, которые предоставляют специальные сервисы по определению телефонных номеров пользователей, зашедших на сайт с мобильного.
Политика
Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
Авто
Дизайн нового кроссовера Kia Sorento полностью рассекречен
Дизайн нового Sorento, ставший как никогда более «зрелым», стильным и привлекательным, разработан в тесном сотрудничестве трех дизайн-студий KIA в Южной Корее, Европе и Северной Америке.
Экономика
Торги акциями «Эн+ Груп» на Московской бирже начнутся с 18 февраля
Торги акциями компании "Эн+ Груп" на Московской бирже начнутся завтра, 18 февраля, сообщила пресс-служба торговой площадки.