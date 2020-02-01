Ранее сообщалось, что Джефф Безос снова возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes. С показателем в 115,5 миллиарда долларов обогнал президента Louis Vuitton Моет Hennessy Бернара Арно, чье состояние оценивается в 112,9 миллиарда долларов.

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

Происшествия Первая россиянка заразилась коронавирусом На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка.

Экономика «Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму «Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов.

Политика В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".

Шоу-бизнес Жена Диброва рассказала о его состоянии после госпитализации Супруга Дмитрия Диброва написала в Instagram, что подписчикам не стоит переживать из-за состояния его здоровья после того, как он попал в Боткинскую больницу.

Политика Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.

Экономика Центробанк спрогнозировал рост ВВП в первом квартале на 2,5% Согласно прогнозу Центробанка, российская экономика продемонстрирует относительно высокий рост в первом квартале, но затем замедлится и по итогам года прибавит лишь 1,5 - 2%. А вот рекордно низкая в начале года инфляция начнет разгоняться и выйдет на показатель до 4%. Негатива добавит китайский вирус, уже признанный ЦБ фактором риска.

Общество Россиян предупредили о морозах в марте Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.

Технологии Россиян предупредили о новом виде телефонного спама Как сообщает ToDay News Ufa, в сети легко найти компании, которые предоставляют специальные сервисы по определению телефонных номеров пользователей, зашедших на сайт с мобильного.

Политика Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.