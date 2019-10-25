Экономика
КоммерсантъДжефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании. Накануне, 24 октября, Amazon отчиталась о прибыли в третьем квартале, однако показатели оказались хуже прогнозов. На фоне этих новостей акции компании упали на 9%.
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Экономика
Белоруссия и Казахстан согласовали поставки нефти
Казахстан договорился о поставках нефти Белоруссии.
Газета.Ru 04:11
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ вчера в 19:40
Политика
ЦАР рассматривает возможность создания в стране военной базы России
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания в стране российской военной базы.
RT на русском 03:18
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
РИА Новости вчера в 18:53
Политика
Патрушев: Иностранные спецслужбы ищут способы для массовых кибератак
Иностранные спецслужбы ведут целенаправленную работу по определению уязвимостей российской информационной инфраструктуры с целью проведения массированных компьютерных атак.
Российская газета 03:48
Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ на 7,5%
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Gradus.pro 04:38
Общество
Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»
Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.
Недвижимость.RU 23 октября в 08:57
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Становятся все более востребованными новые профессии, появляющиеся в ходе технологического прогресса, например, специалисты по большим данным и облачным приложениям.
Российская газета 00:45
Происшествия
В Саратове возле администрации ночью бегал кабан
В Заводском районе Саратова между жилых домов бегал кабан.
Четвертая Власть 01:40
Экономика
Доктор наук высчитал справедливый размер пенсии для россиян
В России справедливый размер пенсии составляет 36,7 тыс. рублей, а не 14, 4 тыс. рублей, как сейчас получают граждане.
ФедералПресс 02:37
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Шоу-бизнес
Объявилась неизвестная сестра Ксении Бородиной
Объявилась неизвестная сестра Ксении Бородиной Блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой известной телеведущей.
Экспресс газета 03:15
Гаджеты
Создана самая маленькая в мире камера размером с песчинку
Судя по имеющейся информации, камера разрабатывалась для дальнейшего применения в медицинской сфере — устройство прекрасно подойдет для встраивания в хирургические инструменты.
Ferra 00:41
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
REGNUM 01:40
Авто
Средняя стоимость авто до трех лет выросла в России до 878 тыс. рублей
С 2018 по 2019 год средняя цена автомобиля в возрасте до 3 лет в России выросла на 9% — до 878 000 рублей, а машины самых ходовых сегментов подорожали на 3 – 13%.
Автоновости дня 02:25
Политика
Аваков заступился за «Азов» после критики в США
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заступился за добровольческий полк "Азов", который в США хотят внести в список террористических организаций.
РИА Новости 04:31
Происшествия
В Петербурге задержали разыскиваемого за наркотики американца
Правоохранительные органы задержали в санкт-петербургском аэропорту Пулково гражданина США Алета Тэраду, которого на родине разыскивают за сбыт наркотиков в крупном размере.
Известия 04:17
Технологии
Стоимость изготовления двигателя РД-191 для ракеты «Ангара» снизят в полтора раза
Пермское предприятие "Протон-ПМ" (входит в НПО "Энергомаш") планирует снизить стоимость производства двигателя РД-191 для российских ракет-носителей "Ангара".
ТАСС 04:05
Политика
Бундестаг отказался отменять антироссийские санкции
Бундестаг отказался содействовать смягчению антироссийских санкций, отклонив предложение Левой партии.
Газета.Ru 03:31
Шоу-бизнес
Актриса Яковлева прокомментировала заболевание Заворотнюк
Известная советская актриса Александра Яковлева звезда легендарных фильмов "Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов" прокомментировала сообщения и имеющиеся слухи о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru 00:17
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM 23 октября в 13:06
Единоборства
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru вчера в 19:12
Наука
Чрезмерное употребление соли приводит к старческому слабоумию
Научными сотрудниками из Национального Института неврологических расстройств и инсульта (США) сделано заключение о том, что чрезмерное употребление соли способно спровоцировать в организме когнитивные нарушения, в том числе и слабоумие.
Ugpressa.ru 03:39
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору томатного сока
Пока результаты еще не готовы, специлисты рассказали о пользе томатного сока и дали рекомендации по его выбору.
Российская газета 01:00
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Финансы
В четверг рубль в ходе торгов снизился к доллару и евро
В четверг, 24 октября, в первый час торгов на Московской бирже курс рубля умеренно снизился по отношению к доллару и евро.
Профиль вчера в 05:27
Общество
Суд в Гааге ответил на обращение жителей Киселевска
Жители Киселевска получили ответ из Международного уголовного суда, расположенного в Гааге, Нидерланды.
VSE42.RU 04:18
Технологии
Квантовый компьютер Google оказался ненамного лучше обычных
Сотрудники IBM провели теоретический анализ и пришли к выводу, что та задача, на примере которой было доказано квантовое превосходство, решается современными классическими компьютерами всего за 2,5 дня.
Ferra 22 октября в 14:19
Экономика
В России за год закрылось почти 700 тысяч фирм
В России за последний год закрылось 668 тысяч юридических лиц.
РЕН ТВ вчера в 19:24