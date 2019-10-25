Экономика

КоммерсантъКоммерсантъДжефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon

Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании. Накануне, 24 октября, Amazon отчиталась о прибыли в третьем квартале, однако показатели оказались хуже прогнозов. На фоне этих новостей акции компании упали на 9%.
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Глава Amazon Джефф Безос потерял за вечер почти семь миллиардов долларов

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Основатель Amazon перестал быть богатейшим человеком мира

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Богатейший человек мира потерял почти $7 млрд за сутки

РБК00:21

Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon

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Самый богатый человек в мире за сутки лишился семи миллиардов долларов

Lenta.ru02:17

Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Ведомостивчера в 19:05
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:20, Вашингтон
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Диагноз «гаффская болезнь» клинически подтвердили у восьми жителей Тюменской области.
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Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
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Врач указал симптомы, при которых необходима срочная колоноскопия

Какие симптомы указывают на то, что необходимо проведение срочной колоноскопии, назвал изданию "Аргументы и Факты" российский врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
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Становятся все более востребованными новые профессии, появляющиеся в ходе технологического прогресса, например, специалисты по большим данным и облачным приложениям.
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Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»

Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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