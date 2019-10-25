Экономика
КоммерсантъДжефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании. Накануне, 24 октября, Amazon отчиталась о прибыли в третьем квартале, однако показатели оказались хуже прогнозов. На фоне этих новостей акции компании упали на 9%.
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Коллектор НСВ подтвердил кражу своим сотрудником данных клиентов банка
Коллекторское агентство «НСВ» (Национальная служба взыскания) подтвердило факт ареста сотрудника компании, который подозревается правоохранительными органами в хищении персональных данных клиентов одного из российских банков.
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Найдена одна из первых галактик Вселенной
Излучение, которое увидели ученые, скорее всего, вызвано свечением частиц пыли, нагретых звездами в глубине молодой галактики — одной из первых, появившихся в ранней Вселенной.
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Госдума приняла закон о повышении МРОТ в первом чтении
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Американец, объявленный в международный розыск, задержан в Петербурге
В Санкт-Петербурге полицией задержан гражданин США Алет Тэраду, скрывавшийся в России от уголовного преследования по делу о торговле наркотиками и отмывании денег, передает "Интерфакс".
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Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
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В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
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В МИД заявили о дискриминации российских журналистов во Франции
Российские журналисты, работающие во Франции, продолжают подвергаться дискриминационному отношению со стороны властей страны, участились случаи неоправданно затянутых проверок журналистов в поездках внутри ЕС, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.
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Доля бюджетного жилья сократилась
Доля бюджетного жилья сократилась Ажиотажный спрос на новостройки во второй половине прошлого года, общий рост цен и постепенная переориентация девелоперов на проекты бизнес-класса могут оставить Москву без доступных квартир.
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Число пострадавших от «гаффской болезни» под Тюменью выросло до восьми
Диагноз «гаффская болезнь» клинически подтвердили у восьми жителей Тюменской области.
Известия вчера в 05:46
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США и курды-оккупанты не намерены возвращать Сирии нефть за Евфратом
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Президент Чехии попросил разведку прекратить поиск российских шпионов
Президент Чехии Милош Земан заявил, что чешской службе безопасности и информации (СБИ) следует прекратить поиск шпионов из России.
Известия 04:39
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Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»
Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Коммерсантъ вчера в 08:58
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Врач указал симптомы, при которых необходима срочная колоноскопия
Какие симптомы указывают на то, что необходимо проведение срочной колоноскопии, назвал изданию "Аргументы и Факты" российский врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
Ugpressa.ru вчера в 17:13
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Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью
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ToDay News Ufa вчера в 15:21
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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе
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Депутаты немецкой партии «Левые» обратились к правительству с документом о необходимости вывода американских военных из Германии.
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Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании
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Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Становятся все более востребованными новые профессии, появляющиеся в ходе технологического прогресса, например, специалисты по большим данным и облачным приложениям.
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Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»
Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.
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В Японии подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.
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Владельцам Samsung Galaxy S10 предложили улучшенную версию Android 10
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В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
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«Зенит» и «Локо» дорожают, «Спартак» дешевеет
Голубые фишки у Барриоса, Азмуна и Дзюбы Малком: 40 млн евро, 2 игры, 0 голов Барриос: 18 млн, 15, 1 Азмун: 17 млн, 16, 8 Самое громкое летнее приобретение питерского клуба пока не работает.
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Орнитологи бьют тревогу: группа молодых степных орлов, гнездившаяся летом в отдаленных районах Казахстана, где не ловит мобильная связь, улетела зимовать в Иран, минуя крупные населенные пункты этой страны и России.
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Средняя стоимость авто до трех лет выросла в РФ до 878 тыс. рублей
Согласно отчету «Авито», в текущем году средняя стоимость автомобилей не старше 2016 года выпуска выросла на 9% — до 878 тыс. рублей.
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