Экономика

ВедомостиВедомостиДжефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC. В четверг, 24 октября, Amazon отчитался о прибыли в III квартале.
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Богатейший человек мира потерял почти $7 млрд за сутки

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Ксения Собчак перестала скрывать беременность

Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
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Китайская команда дисквалифицирована с Всемирных военных игр в Китае

Китайская команда была дисквалифицирована с Всемирных военных игр, проходящих в городе Ухань, после того, как другие страны известили судей о нечестной игре хозяев, сообщает CNN.
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Коллектор НСВ подтвердил кражу своим сотрудником данных клиентов банка

Коллекторское агентство «НСВ» (Национальная служба взыскания) подтвердило факт ареста сотрудника компании, который подозревается правоохранительными органами в хищении персональных данных клиентов одного из российских банков.
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Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
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Знаменитый комментатор Геннадий Орлов прокомментировал свои слова о нападающем "Ростова" и сборной Узбекистана Эльдоре Шомуродове, про которого ранее сказал, что хоть тот и "узбек, но его футбольный интеллект выше российских нападающих".
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Проект Центра реабилитации диких животных по отслеживанию степных орлов оказался под угрозой из-за дорогостоящих смс-сообщений с координатами, сообщает ТАСС.
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Самолет из Антальи вынужденно сел в Самаре из-за непогоды

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РБК 04:30
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Врач рассказала, что сохранит здоровье при сидячей работе

Издание Huffpost ранее сообщало о проекте британских ученых, которые создали восковую фигуру женщины по имени Эмма, проиллюстрировав, чем грозит сидячая работа.
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Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании

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В Сербию прибыли комплексы С-400 и «Панцирь С»

Как сообщили в Минобороны России, дивизия комплексов С-400 «Триумф» и батарея «Панцирей С» были переброшены в Сербию, где они впервые примут участие в военных учениях за рубежом.
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Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК вчера в 12:54
Здоровье

Депздрав рекомендовал москвичам отказаться от чипсов и кексов

Риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона чипсы, кексы, маргарин и бисквиты, сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Москва 24 вчера в 06:47
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Президент Чехии попросил разведку прекратить поиск российских шпионов

Президент Чехии Милош Земан заявил, что чешской службе безопасности и информации (СБИ) следует прекратить поиск шпионов из России.
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Борис Джонсон призвал назначить досрочные выборы на 12 декабря

По данным BBC, премьер-министр Борис Джонсон призвал парламент и, в частности, лейбористов, поддержать инициативу о проведении выборов.
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МВД показало видео нападений бывшей кассирши на ювелирные магазины

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Глава Пентагона прибыл с визитом в Ирак

Глава Пентагона Марк Эспер прибыл в Багдад с визитом, у него запланированы встречи с премьер-министром Аделем Абд аль-Махди и министром обороны Ирака, сообщает Reuters.
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Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»

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Число пострадавших от «гаффской болезни» под Тюменью выросло до восьми

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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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