Экономика
КоммерсантъДжефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании. Накануне, 24 октября, Amazon отчиталась о прибыли в третьем квартале, однако показатели оказались хуже прогнозов. На фоне этих новостей акции компании упали на 9%.
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Общество
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Авто
Land Rover Defender получит люксовую версию
Стало известно о том, что автомобиль Defender, который был представлен во Франкфурте на автосалоне, получит новую люксовую версию.
Энергетика
Сын Патрушева покинул пост замглавы «Газпром нефти»
Заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов "Газпром нефти" Андрей Патрушев покидает компанию в связи с переходом на другую работу.
Общество
Степные орлы разорили новосибирских волонтеров отправкой sms из Ирана
Как рассказали волонтеры на странице организации, степные орлы буквально разоряют их дорогими sms.
Происшествия
В результате перестрелки в Харькове один человек погиб и один ранен
В результате перестрелки, которая произошла в Харькове в пятницу, 25 октября, днем, погиб один человек, еще один ранен.
Шоу-бизнес
Объявилась неизвестная сестра Ксении Бородиной
Объявилась неизвестная сестра Ксении Бородиной Блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой известной телеведущей.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк поддержали те, кому раньше помогала она сама
По сообщениям СМИ, врачи до сих пор борются за жизнь 48-летней Анастасии Заворотнюк — актриса страдает от глиобластомы, самой агрессивной формы рака головного мозга.
Футбол
Молодежка «Тамбова» забила семь мячей сверстникам из «Уфы»
Дублеры "Тамбова" легко разобрались с "Уфой", завершив матч со счетом 7:1. Для молодежи "Уфы" это шестое поражение подряд.
Футбол
«Ливерпуль» выиграл суд у New Balance и получил право на контракт с Nike
Английский футбольный клуб «Ливерпуль» выиграл суд у компании New Balance, которая выступает сейчас в роли технического спонсора команды, сообщает Daily Mail.
Хоккей
«Трактор» заключил просмотровые контракты с Авциным и Лисиным
Трактор объявил на официальном сайте о подписании просмотровых контрактов с форвардами Александром Авциным и Энвером Лисиным.
Общество
Вышла Call of Duty: Modern Warfare
Происшествия
Мужчину, угрожавшего саратовским школьникам, обвинили в терроризме
Саратовца, адресовавшего Михаилу Исаеву письмо с угрозами саратовским школьникам, обвинили в терроризме.
Экономика
Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Общество
Полиция Чечни проверит экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
Полиция Чечни начала проверку в отношении экс-мэра столицы республики Ислама Кадырова после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями Грозного во время пребывания на посту.
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии
Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
Хоккей
Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России
Авто
УАЗ представил «Патриот» для ДПС
Ульяновский автозавод представил внедорожник УАЗ «Патриот» в исполнении ДПС.
Происшествия
Экспертиза ДНК: анализы гонщика Васильева ему не принадлежат
Экспертиза ДНК показала, что анализы, взятые у виновника смертельного ДТП в центре столице Урала, принадлежат совершенно другому человеку.
Армия и оружие
Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Происшествия
В Тюменской области зафиксировали новые случаи «гаффской болезни»
Число госпитализированных жителей деревни Ачиры Тюменской области с подозрением на диагноз "гаффская болезнь" выросло до десяти, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
Общество
Опубликован итоговый доклад об убийстве российских журналистов в ЦАР
Опубликован итоговый доклад об убийстве журналистов в Центральноафриканской республике в 2018 году.
Хоккей
«Сочи» прервал 8-матчевую серию поражений, одолев «Адмирал»
Происшествия
Появилось видео нападения медведя на дрессировщика в цирке Карелии
В Сети опубликовали видео нападения медведя на дрессировщика во время циркового выступления в Олонце в Карелии.
Армия и оружие
Видео переброски в Сирию военных полицейских из РФ появилось в сети
Дополнительный контингент российских военных полицейских прибыл в Сирию для отвода курдов-террористов в рамках меморандума, заключенного между Россией и Турцией.
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.