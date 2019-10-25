Экономика
КоммерсантъДжефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании. Накануне, 24 октября, Amazon отчиталась о прибыли в третьем квартале, однако показатели оказались хуже прогнозов. На фоне этих новостей акции компании упали на 9%.
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Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Футбол
Девушка-агент Лельчук: поначалу в меня вообще никто не верил
Поначалу вообще никто не верил. За исключением моего близкого друга, тоже агента, Александра Клюева.
Экономика
Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Армия и оружие
Политолог из США предложил разместить американских военных в Грузии
Для размещения американских военных политолог предложил использовать старую российскую базу на территории Грузии в Ахалкалаки, которая находится в 740 километрах от Раки.
Политика
В Симферополе выбрали главу администрации
Горсовет Симферополя в пятницу по результатам конкурса на замещение должности главы администрации утвердил кандидатуру директора муниципального предприятия Елены Проценко, передает корреспондент ТАСС с сессии горсовета.
Общество
Суд Амстердама арестовал все акции дочки «Газпрома», заявил «Нафтогаз»
В декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам двух госкомпаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую сторону выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.
Политика
Аваков выступил в защиту «Азова»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встал на защиту украинского добровольческого полка «Азов», который американские конгрессмены намерены признать террористической организацией.
Происшествия
В Приморье прохожие задержали напавшего на девочку педофила
В Приморском крае прохожие задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать девочку.
Общество
В России назвали наиболее востребованные в будущем профессии
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда назвали профессии, которые будут востребованы в России в настоящее время и в ближайшие несколько лет, сообщает 25 октября RT.
Общество
Марию Бутину освободили из американской тюрьмы
Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
Экономика
Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Общество
Жители Киселёвска пожаловались в Гаагский трибунал на геноцид
Местные жители обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей Как пишет местное издание "Абажур", Гаагский трибунал сообщил заявителям, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.
Здоровье
Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком
Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью
Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
Общество
Около 50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за лесных пожаров
Напомним, 11 октября в Калифорнии из-за лесных пожаров были эвакуированы порядка 100 тысяч человек.
Армия и оружие
Российские С-400 применили на учениях в Сербии
Российские зенитные ракетные комплексы С-400 и комплексы «Панцирь-С» совместно с силами ПВО Сербии приняли участие в учениях в балканской стране.
Происшествия
В Татарстане женщину укололи на улице шприцем с наркотиком
В Татарстане задержали 39-летнего мужчину, предположительно вколовшего местной жительнице наркотик, сообщается на сайте МВД по республике.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Авто
Количество автодилеров снизилось в России
Общество
Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation.
Игры
Ubisoft разочарована продажами Ghost Recon Breakpoint и The Division 2
Накануне глава Ubisoft объявил о переносе релиза трёх крупных проектов компании, но, помимо этого, он также сообщил о том, что Ubisoft оказалась очень разочарована стартовыми продажами и оценками Ghost Recon: Breakpoint, а также показателями The Division 2.
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Армия и оружие
В МИД отреагировали на решение США отправить 500 военных в Сирию
Россия не хотела бы новых осложнений, которые могут возникнуть в связи с отправкой еще 500 американских военнослужащих на северо-восток Сирии.
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии
Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.