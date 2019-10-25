Экономика

КоммерсантъКоммерсантъДжефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon

Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании. Накануне, 24 октября, Amazon отчиталась о прибыли в третьем квартале, однако показатели оказались хуже прогнозов. На фоне этих новостей акции компании упали на 9%.
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Богатейший человек мира потерял почти $7 млрд за сутки

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CNBC: Безос потерял за сутки почти $7 млрд после падения акций Amazon на бирже

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Самый богатый человек в мире потерял $7 млрд за сутки

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Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Ведомостивчера в 19:05
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В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев

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Девушка-агент Лельчук: поначалу в меня вообще никто не верил

Поначалу вообще никто не верил. За исключением моего близкого друга, тоже агента, Александра Клюева.
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Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
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Армия и оружие

Политолог из США предложил разместить американских военных в Грузии

Для размещения американских военных политолог предложил использовать старую российскую базу на территории Грузии в Ахалкалаки, которая находится в 740 километрах от Раки.
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Политика

В Симферополе выбрали главу администрации

Горсовет Симферополя в пятницу по результатам конкурса на замещение должности главы администрации утвердил кандидатуру директора муниципального предприятия Елены Проценко, передает корреспондент ТАСС с сессии горсовета.
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Суд Амстердама арестовал все акции дочки «Газпрома», заявил «Нафтогаз»

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Кадыров заявил о начале работы военной полиции из Чечни в Сирии

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Аваков выступил в защиту «Азова»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встал на защиту украинского добровольческого полка «Азов», который американские конгрессмены намерены признать террористической организацией.
RT на русском 02:53
Происшествия

В Приморье прохожие задержали напавшего на девочку педофила

В Приморском крае прохожие задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать девочку.
Известия 09:31
Общество

В России назвали наиболее востребованные в будущем профессии

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда назвали профессии, которые будут востребованы в России в настоящее время и в ближайшие несколько лет, сообщает 25 октября RT.
REGNUM 01:09
Общество

Марию Бутину освободили из американской тюрьмы

Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
Ведомости 10:03
Экономика

Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:06
Общество

Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe

РИА Новости 09:05
Общество

Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Общество

Жители Киселёвска пожаловались в Гаагский трибунал на геноцид

Местные жители обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей Как пишет местное издание "Абажур", Гаагский трибунал сообщил заявителям, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.
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Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком

Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
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Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью

Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
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Общество

Около 50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за лесных пожаров

Напомним, 11 октября в Калифорнии из-за лесных пожаров были эвакуированы порядка 100 тысяч человек.
REGNUM вчера в 22:09
Армия и оружие

Российские С-400 применили на учениях в Сербии

Российские зенитные ракетные комплексы С-400 и комплексы «Панцирь-С» совместно с силами ПВО Сербии приняли участие в учениях в балканской стране.
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Происшествия

В Татарстане женщину укололи на улице шприцем с наркотиком

В Татарстане задержали 39-летнего мужчину, предположительно вколовшего местной жительнице наркотик, сообщается на сайте МВД по республике.
РИА Новости 09:05
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Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
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Количество автодилеров снизилось в России

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В Белоруссии приговорили к смертной казни убийцу младенца

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Общество

Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation.
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В Тюменской области зафиксировали новые случаи «гаффской болезни»

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Ubisoft разочарована продажами Ghost Recon Breakpoint и The Division 2

Накануне глава Ubisoft объявил о переносе релиза трёх крупных проектов компании, но, помимо этого, он также сообщил о том, что Ubisoft оказалась очень разочарована стартовыми продажами и оценками Ghost Recon: Breakpoint, а также показателями The Division 2.
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Когда менять приводной ремень на автомобиле?

Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
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Армия и оружие

В МИД отреагировали на решение США отправить 500 военных в Сирию

Россия не хотела бы новых осложнений, которые могут возникнуть в связи с отправкой еще 500 американских военнослужащих на северо-восток Сирии.
Московский Комсомолец 07:56
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии

Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
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РБК: самолеты Sukhoi Superjet 100 продадут в Норвегию

BFM.ru 05:32
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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