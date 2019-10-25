Экономика
КоммерсантъДжефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании. Накануне, 24 октября, Amazon отчиталась о прибыли в третьем квартале, однако показатели оказались хуже прогнозов. На фоне этих новостей акции компании упали на 9%.
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Политика
Светлана Айвазова попросила исключить ее из состава СПЧ
В связи с ротацией состава СПЧ прошу исключить меня из числа его членов по состоянию здоровья.
Коммерсантъ 05:48
Футбол
Московский ЦСКА проиграл в третьем матче подряд в Лиге Европы
Московский ЦСКА проиграл третий матч подряд на групповом этапе Лиги Европы, уступив венгерскому «Ференцварошу».
Вечерняя Москва вчера в 14:58
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5%
Центральный банки России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:02
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
РИА Новости вчера в 18:53
Политика
На трехсторонке по газу 28 октября обсудят срок контракта и объемы поставок
Очередной раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне с Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа через Украину после 2019 года пройдет 28 октября в Брюсселе.
Московский Комсомолец 07:32
Общество
Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100
Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.
ТАСС 06:24
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Авто
Toyota представила новый роскошный минивэн Toyota GranAce
В основе GranAce лежит уже известный HiAce нового поколения, но новая модель позиционируется как бизнес-вэн, в котором большое внимание уделили комфорту пассажиров.
Tvoe-avto.com 23 октября в 16:37
Экономика
Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн
РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
РБК 05:13
Здоровье
В Кемерове спасли женщину с крайне опасной опухолью
В Кемерове врачи Областной клинической больницы провели уникальную операцию и избавили 72-летнюю женщину от опухоли с опасным расположением.
Сибдепо вчера в 23:39
Армия и оружие
Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 05:23
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд
Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу.
Ведомости вчера в 07:17
Общество
СМИ сообщили о крупной утечке данных клиентов Сбербанка
Уточняется, что на теневом ресурсе находятся данные клиентов 10 из 11 территориальных учреждений Сбербанка.
Политическая Экспертиза вчера в 03:03
Культура
Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров
Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru вчера в 07:12
Армия и оружие
В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии
Американские войска в Германии используются для наращивания напряжённости в отношениях с Россией.
RT на русском 01:54
Футбол
Орлов объяснил свои слова о Шомуродове и Узбекистане
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов объяснил свои слова о нападающем «Ростова» Эльдоре Шомуродове.
Нева Спорт 03:01
Шоу-бизнес
Рита Дакота в честь дочери Мии сделала татуировку
Рита Дакота, являющаяся популярной отечественной исполнительницей песен, в честь своей дочки Мии сделала на правом ребре нательный рисунок.
Дни24 06:27
Шоу-бизнес
В Сети появились фотографии Заворотнюк с тяжелобольными детьми
В публикации говорится о помощи, которую актриса ранее оказывала тяжелобольным детям.
Discover24 07:04
Политика
Депутаты гордумы избрали Андрея Лузгина на пост мэра Пензы
20 депутатов Пензенской городской думы из 34 присутствовавших на 4-й очередной сессии проголосовали за избрание 38-летнего беспартийного первого заместителя председателя правительства области Андрея Лузгина на пост главы администрации Пензы.
PenzaNews 05:25
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах»
Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.
Культуромания 23 октября в 10:23
Политика
75 лет назад Красная армия освободила Норвегию от нацистов
В Норвегии отмечают 75-ю годовщину освобождения воинами Красной армии севера страны от нацистской оккупации.
Пятый канал 01:08
Кино
Александр Петров опубликовал спойлер к фильму «Текст»
Премьера фильма вышел в российский прокат 24 октября Актер Александр Петров на своей странице в Инстаграм выложил скриншот из переписки, на котором прикреплен снимок со съемочной площадки фильма "Текст".
SM News 06:05
Экономика
Законопроект о повышении МРОТ принят в первом чтении
Напомним, изменениями1 предусмотрено повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января следующего года до 12 130 руб. в месяц.
Гарант вчера в 10:02
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Политика
В ЦИК Украины оценили возможность проведения выборов в Донбассе
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 07:02
Общество
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Газета.Ru вчера в 18:27
Политика
Песков: об отключении связи при борьбе с телефонным терроризмом речь не идет
"Никто пока никакие страны не отрубает, об этом речи не идет", - повторил он и призвал "ориентироваться на комментарии специалистов".
ТАСС 07:17
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью
Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
ToDay News Ufa вчера в 15:21