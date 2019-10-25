Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC. В четверг, 24 октября, Amazon отчитался о прибыли в III квартале.

Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

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