Экономика
КоммерсантъДжефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании. Накануне, 24 октября, Amazon отчиталась о прибыли в третьем квартале, однако показатели оказались хуже прогнозов. На фоне этих новостей акции компании упали на 9%.
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Политика
США приостановили полеты в города Кубы, кроме Гаваны
США приостановили полеты во все аэропорты Кубы, за исключением аэропорта Гаваны.
Коммерсантъ 19:02
Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.
РБК 15:54
Политика
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru 11:40
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак» от Netflix
Недавно итальянское подразделение Netflix выпустило короткий тизер-трейлер «Ведьмака», а теперь в сети появились ещё четыре ранее не демонстрировавшихся кадра из сериала: с Геральтом, Йеннифэр и неизвестным монстром.
Gmbox.ru вчера в 04:30
Политика
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной
Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.
RT на русском 20:20
Экономика
Дефицит бюджета США достиг почти $1 трлн
Дефицит бюджета США по итогам 2019 финансового года достиг $984 млрд.
РБК 18:53
Политика
Украина назвала «войну с Россией» преимуществом для вступления в НАТО
НАТО видит Украину в качестве партнера, поскольку у нее есть опыт пятилетней войны с Россией.
РБК 13:25
Общество
Microsoft выиграла контракт на $10 млрд с Пентагоном
Американская корпорация Microsoft получила контракт на сумму $10 млрд от Пентагона по результатам конкурса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу минобороны США.
REGNUM 20:24
Происшествия
На Волгоградском проспекте восстановили движение после ДТП с цистерной
Столичный центр организации дорожного движения сообщил о полном восстановлении движения автотранспорта на Волгоградском проспекте, где ранее в пятницу произошло ДТП с участием цистерны.
Московский Комсомолец 14:54
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД дополнительно проработать и обосновать вопрос целесообразности введения штрафа за незначительное превышение скорости (на 10–20 км/ч).
Известия 18:32
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Альбу» в баскетбольной Евролиге
Вести.Ru 16:01
Авто
Новый Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС
Компания Hyundai получила ОТТС на Hyundai Sonata российской сборки, о чем мы узнаем благодаря базе Росстандарта.
CarsWeek.ru 02:31
Шоу-бизнес
Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз
Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 14:30
Футбол
Ибрагимович показал неприличный жест болельщикам после матча MLS
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович после матча плей-офф Высшей футбольной лиги (MLS) с «Лос-Анджелесом» показал неприличный жест болельщикам.
RT на русском 05:52
Шоу-бизнес
Настя Каменских заставляет Потапа бегать в 6 утра
Девушка активно бежит впереди, а ее догоняет Потап.
Wday.ru 08:36
Общество
Более 500 тысяч человек собрались на протестную акцию в столице Чили
Число вышедших на митинг протеста в столице Чили Сантьяго превысило 500 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы мэрии на официальной странице в Twitter.
REGNUM 18:00
Общество
Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию
Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 17:56
Общество
Госдума сократила рабочий день для сельских женщин
Государственная Дума сократила рабочий день для женщин, трудящихся в сельской местности.
Татар-информ 01:54
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
Петрозаводск говорит вчера в 10:48
Экономика
Орешкин связал будущее России с интернет-компаниями
Максим Орешкин ответил на вопрос читателей РБК, как он оценивает влияние на отрасль законопроекта о значимых интернет-ресурсах.
РБК 16:00
Происшествия
В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо
РИА Новости 11:11
Кино
Мединский: Медведев ознакомится с проектом постановления о рибейтах 26 октября
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 октября ознакомится с проектом постановления о введении в России системы рибейтов.
ТАСС 14:50
Политика
Трампа расстроило отсутствие кнопки в новом iPhone
Трамп никогда не показывал свой смартфон на публике, и пока нет информации, какой именно моделью пользуется, и почему он решил пожаловаться на отсутствие кнопки спустя два года после того, как она исчезла из дизайна.
РБК 19:43
Общество
Число жертв протестов в Ираке увеличилось до 30
Известия 17:18
Происшествия
В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков
Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.
RT на русском 10:27
Шоу-бизнес
Актриса Климова показала своих дочерей
Актриса Екатерина Климова разместила на своей страничке в Instagram фотографию со своими дочерьми.
Подмосковье Сегодня 23 октября в 14:59