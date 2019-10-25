Экономика

ВедомостиВедомостиДжефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC. В четверг, 24 октября, Amazon отчитался о прибыли в III квартале.
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Глава Amazon Джефф Безос потерял за вечер почти семь миллиардов долларов

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Американец потерял на сексизме миллиарды долларов

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Самый богатый человек в мире потерял $7 млрд за сутки

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Богатейший человек мира потерял почти $7 млрд за сутки

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Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon

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Основатель Amazon перестал быть богатейшим человеком мира

Forbes01:54

Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Ведомостивчера в 19:05
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Футбол

«Монако» обыграл «Нант», Головин отдал голевую передачу

Игра в Нанте завершилась победой "Монако" со счетом 1:0. Единственный гол забил на 22-й минуте Виссам Бен Йеддер, голевую передачу которому сделал полузащитник сборной России Александр Головин.
РИА Новости 16:50
Экономика

Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Известия вчера в 08:38
Происшествия

Российский солдат расстрелял сослуживцев

Lenta.ru 08:28
Технологии

В США создали самую маленькую камеру в мире размером с песчинку

В США компания OmniVision представила самую маленькую камеру в мире – OmniVision OV6948.
Дни24 05:00
Музыка

Пользователи назвали песни, которые станут классикой к 2030-м годам

Взгляд.ру 13:20
Хоккей

Определился состав сборной России на хоккейный Кубок Карьяла

Руководство российской сборной по хоккею представило состав команды на Кубок Карьяла, который пройдет в финской столице 7-10 ноября.
Inc-news.ru 13:02
Футбол

Макгрегор назвал своего любимого футболиста. Тот ответил ирландцу

Ирландский боец смешанного стиля и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал своего любимого футболиста.
Чемпионат 11:18
Происшествия

В Белоруссии мужчину приговорили к расстрелу за убийство младенца

Московский Комсомолец 09:05
Общество

Строители показали Крымский мост с подсветкой

В рамках тестирования и настройки подсветки арочного участка Крымского моста строители на час подсветили его белыми и красными светодиодами, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
РБК 14:48
Происшествия

Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей

РИА Новости 12:50
Финансы

Орешкин считает, что России нельзя снижать ключевую ставку ниже 3%

Ранее Банк России по итогам заседания совета директоров впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
ТАСС 15:09
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась до $62 за баррель

Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне вырос до $62 за баррель, рост составил 0,54%.
News.ru 15:33
Происшествия

В ходе перестрелки в Харькове погиб свидетель по делу Вороненкова

Коммерсантъ 11:31
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова опровергла собственное заявление о беременности

Дни24 вчера в 08:54
Общество

Россияне стали больше тратить на штрафы ПДД

Средний чек за техобслуживание и ремонт автомобиля — 4720 рублей, шиномонтаж и автомойку — около 940 рублей, на аксессуары водители тратят в среднем 1632 рубля.
Life.ru 03:23
Шоу-бизнес

Полина Гагарина из-за болезни отменила концерт в Екатеринбурге

25 октября в Екатеринбурге должен был состояться концерт Полины Гагариной, однако шоу перенесено на 6 декабря из-за болезни певицы, пишет портал Е1.
ТагилСити.ру 03:08
Происшествия

Задержанного в Пулково американца выдворили из России по решению суда

Гражданин США Алет Тэрада, задержанный в петербургском аэропорту "Пулково" по подозрению в сбыте наркотиков у себя на родине, выдворен из России по решению суда, сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.
РИА Новости 13:21
Общество

Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.
Lenta.ru 02:18
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли сообщения СМИ об атаке на севере Сирии

"Сообщения некоторых зарубежных СМИ об обострении ситуации и боестолкновениях между правительственными силами и протурецкими формированиями не соответствуют действительности", - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Алексей Бакин.
Российская газета 15:24
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»

«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Игромания.ру 15:19
Шоу-бизнес

Валентина Рубцова: «С Машей Кожевниковой не разговаривала год»

Исполнительница роли Тани призналась, что с Кожевниковой у нее был затяжной конфликт. Первую серию «Универа» показали летом 2008 года.
StarHit.ru вчера в 01:00
Политика

КПРФ предложила вернуть смертную казнь

Депутаты фракции КПРФ предлагают главе государства принять меры для возвращения в стране смертной казни.
BFM.ru 13:20
Кино

Мединский: Медведев ознакомится с проектом постановления о рибейтах 26 октября

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 октября ознакомится с проектом постановления о введении в России системы рибейтов.
ТАСС 14:50
Футбол

«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы

Футбольный клуб "Краснодар" победил турецкий "Трабзонспор" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Национальная служба новостей вчера в 17:21
Здоровье

Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком

Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Российская газета вчера в 14:06
Шоу-бизнес

Дети Пугачевой в розовой карете «оторвались от папарацци»

За кадром Максим Галкин интересуется у детей куда они так спешат, на что дети отвечают, что «они успешно оторвались о папарацци».
Privet-Rostov.ru 12:32
Футбол

Бывший тренер «Спартака» дал неутешительную характеристику Шюррле

Последние новости РПЛ В текущем сезоне Шюррле забил 2 мяча в 12 матчах за "Спартак".
Sport.ru 14:44
Шоу-бизнес

Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 14:30
Космос

Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким

Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Naked Science 22 октября в 08:02
Футбол

Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России

Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.
Pravda.Ru 05:32
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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