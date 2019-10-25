Экономика
КоммерсантъДжефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании. Накануне, 24 октября, Amazon отчиталась о прибыли в третьем квартале, однако показатели оказались хуже прогнозов. На фоне этих новостей акции компании упали на 9%.
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Политика
Бундестаг не поддержал снятие санкций с России
В сентябре с критикой антироссийских санкций выступили председатель комиссии Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, а также члены Восточного комитета немецкой экономики.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 впервые за месяц
В последний раз нефть Brent была выше $62 30 сентября — тогда цены поднимались до отметки $62,24.
Финансы
Орешкин оценил снижение ключевой ставки
Ранее сообщалось, что на заседании Совета директоров ЦБ РФ регулятор принял решение снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов.
Происшествия
В Москве полностью перекрыли движение по Волгоградскому проспекту
Движение по Волгоградскому проспекту на юго-востоке Москвы перекрыто, после того как на дороге перевернулась автоцистерна.
Шоу-бизнес
Певица Адель после развода с мужем похудела до размера XS
Напомним, в апреле нынешнего года Адель развелась со своим мужем Саймоном Конески.
Общество
Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером
Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
Хоккей
«Куньлунь» обыграл «Авангард» в гостях
Происшествия
Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей
Общество
Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Политика
КПРФ предложила вернуть смертную казнь
Депутаты фракции КПРФ предлагают главе государства принять меры для возвращения в стране смертной казни.
Культура
Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны
На российские телеэкраны вернется викторина «Слабое звено». Передача будет выходить на телеканале «Мир».
Армия и оружие
Россия направит в Сирию дополнительные силы военной полиции
В конце октября Россия отправит в Сирию еще 276 военных полицейских и 33 единицы техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороне.
Армия и оружие
В России представлен новый истребитель БПЛА
Российские разработчики на выставке «Интерполитех-2019» представили беспилотный истребительный комплекс, предназначенный для уничтожения кустарных БПЛА.
Происшествия
В Приморье прохожие задержали напавшего на девочку педофила
В Приморском крае прохожие задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать девочку.
Шоу-бизнес
Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах
Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9T получил глобальную версию прошивки MIUI 11
Китайский смартфон Xiaomi Mi 9T получил глобальную версию прошивки MIUI 11, в том числе для России.
Происшествия
Выяснились обстоятельства падения девочки в канализационный люк
Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Татарстане, однако по информации издания Kazanfirst, ребенок упал в канализационный люк на юге Петербурга на проспекте Космонавтов.
Происшествия
В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек
Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.
Экономика
Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Политика
В Японии министр экономики подал в отставку из-за скандала
Японские СМИ сообщают, что в отставку из-за громкого скандала подал министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара.
Происшествия
Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США
Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
Теннис
Теннис. Прошла жеребьевка Итогового чемпионата WTA
Экономика
Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.