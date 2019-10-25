Экономика

КоммерсантъКоммерсантъДжефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon

Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании. Накануне, 24 октября, Amazon отчиталась о прибыли в третьем квартале, однако показатели оказались хуже прогнозов. На фоне этих новостей акции компании упали на 9%.
Читать в источнике
Комментировать94

Подробнее о событии

Глава Amazon Джефф Безос потерял за вечер почти семь миллиардов долларов

РИА Новости05:39

Американец потерял на сексизме миллиарды долларов

Lenta.ru06:38

Самый богатый человек в мире потерял $7 млрд за сутки

ТК Звездавчера в 20:08

Богатейший человек мира потерял почти $7 млрд за сутки

РБК00:21

Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon

Коммерсантъвчера в 22:26

Основатель Amazon перестал быть богатейшим человеком мира

Forbes01:54

Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Ведомостивчера в 19:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:05, Вашингтон
Политика

Бундестаг не поддержал снятие санкций с России

В сентябре с критикой антироссийских санкций выступили председатель комиссии Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, а также члены Восточного комитета немецкой экономики.
Коммерсантъ вчера в 23:40
Энергетика

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 впервые за месяц

В последний раз нефть Brent была выше $62 30 сентября — тогда цены поднимались до отметки $62,24.
РБК 15:46
Финансы

Орешкин оценил снижение ключевой ставки

Ранее сообщалось, что на заседании Совета директоров ЦБ РФ регулятор принял решение снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов.
Expert.ru 11:13
Происшествия

В Москве полностью перекрыли движение по Волгоградскому проспекту

Движение по Волгоградскому проспекту на юго-востоке Москвы перекрыто, после того как на дороге перевернулась автоцистерна.
РБК 12:29
Шоу-бизнес

Певица Адель после развода с мужем похудела до размера XS

Напомним, в апреле нынешнего года Адель развелась со своим мужем Саймоном Конески.
Вечерний курьер 15:17
Происшествия

СКР назвал имя расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье

ТВ Центр 10:28
Общество

Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером

Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
Волгоградская правда вчера в 00:38
Хоккей

«Куньлунь» обыграл «Авангард» в гостях

Sportbox.RU 14:52
Происшествия

Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей

РИА Новости 12:50
Общество

Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare

REGNUM 23 октября в 07:51
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Происшествия

Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО

Газета.Ru 14:20
Единоборства

Ковалев назвал Уорда ненастоящим боксером

Матч ТВ 12:36
Политика

КПРФ предложила вернуть смертную казнь

Депутаты фракции КПРФ предлагают главе государства принять меры для возвращения в стране смертной казни.
BFM.ru 13:20
Культура

Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны

На российские телеэкраны вернется викторина «Слабое звено». Передача будет выходить на телеканале «Мир».
7 новостей 15:05
Армия и оружие

Россия направит в Сирию дополнительные силы военной полиции

В конце октября Россия отправит в Сирию еще 276 военных полицейских и 33 единицы техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороне.
Дождь вчера в 08:05
Армия и оружие

В России представлен новый истребитель БПЛА

Российские разработчики на выставке «Интерполитех-2019» представили беспилотный истребительный комплекс, предназначенный для уничтожения кустарных БПЛА.
Политическая Экспертиза 10:49
Происшествия

В Приморье прохожие задержали напавшего на девочку педофила

В Приморском крае прохожие задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать девочку.
Известия 09:31
Шоу-бизнес

Звезды «Дома-2» Андрей Шабарин и Розалия Райсон сыграли свадьбу на Сейшелах

Не успела отгреметь церемония бракосочетания звезд "Дома-2" Розалии Райсон и Андрея Шабарина в Москве, как новоиспеченные муж и жена закатили роскошную свадьбу на Сейшелах.
Комсомольская правда 14:00
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9T получил глобальную версию прошивки MIUI 11

Китайский смартфон Xiaomi Mi 9T получил глобальную версию прошивки MIUI 11, в том числе для России.
UfacityNews.ru 08:31
Общество

Топ-менеджер «Альфа-капитала» уволился после обвинений в избиении жены

Ридус 15:40
Происшествия

Выяснились обстоятельства падения девочки в канализационный люк

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Татарстане, однако по информации издания Kazanfirst, ребенок упал в канализационный люк на юге Петербурга на проспекте Космонавтов.
Вести.Ru 02:45
Происшествия

В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек

Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.
Известия 08:02
Экономика

Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Известия вчера в 08:38
Общество

Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером

Lenta.ru 02:18
Политика

В Японии министр экономики подал в отставку из-за скандала

Японские СМИ сообщают, что в отставку из-за громкого скандала подал министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара.
Комсомольская правда вчера в 23:24
Происшествия

Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США

Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
BFM.ru вчера в 12:17
Общество

Банкнота в тысячу гривен стала самой крупной купюрой на Украине

ТАСС 03:22
Теннис

Теннис. Прошла жеребьевка Итогового чемпионата WTA

Bookmaker-ratings.ru 09:20
Экономика

Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти

Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM 01:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное