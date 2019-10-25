Экономика

КоммерсантъКоммерсантъДжефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon

Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании. Накануне, 24 октября, Amazon отчиталась о прибыли в третьем квартале, однако показатели оказались хуже прогнозов. На фоне этих новостей акции компании упали на 9%.
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Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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