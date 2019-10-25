Экономика
КоммерсантъДжефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании. Накануне, 24 октября, Amazon отчиталась о прибыли в третьем квартале, однако показатели оказались хуже прогнозов. На фоне этих новостей акции компании упали на 9%.
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Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
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Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
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Получился интересный гибрид Toyota Land Cruiser и LADA Vesta.
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Полина Гагарина из-за болезни отменила концерт в Екатеринбурге
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Новая Hyundai Sonata российской сборки получила ОТТС
В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую Hyundai Sonata российской сборки.
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Гражданка РФ Мария Бутина пострадала из-за неистовой русофобии в США.
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«Лестер» разгромил «Саутгемптон», забив девять безответных голов
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Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила властям Украины вместо ноты протеста в адрес российской стороны отправить гуманитарную помощь жителям Донбасса.
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В Кремле пока не думают о преемнике Путина
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Ловушка для ВСУ: каратели подорвались при проникновении на позиции защитников Донбасса
ВСУ понесли санитарные потери на Донбассе.
Происшествия
В Петербурге арестован участник ДТП на пешеходном переходе
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В Петербурге начали проверку после падения ребенка в люк канализации
Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга начала проверку после того, как в СМИ появилось видео о падении ребенка в открытый на тротуаре люк, сообщает пресс-служба ведомства.
Шоу-бизнес
О выкидыше высказалась беременная Анастасия Костенко
Подписчики удивлены как модель, будучи беременной, не боится поднимать тяжести.
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В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо
Шоу-бизнес
Решетова показала свой живот после родов
Ребенок уже начал помогать маме зарабатывать в соцсетях Новоиспеченная мама Анастасия Решетова поделилась с подписчиками личной страницы "Инстаграма" свежим видео, где продемонстрировала свой живот спустя шесть дней после родов.
Кино
Мединский: Медведев ознакомится с проектом постановления о рибейтах 26 октября
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 октября ознакомится с проектом постановления о введении в России системы рибейтов.
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле пригорода Донецка со стороны ВСУ
Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил, что в результате обстрела украинской армией пригорода Донецка ранение получил мирный житель.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью
Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
Экономика
В Кремле объяснили списание долгов странам Африки
Списав $20 млрд долгов африканским странам, Россия открыла путь для работы своих компаний на этом континенте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании
Технологии
ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim
Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.