Экономика
РБКДжефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут
Основатель Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на $13,2 млрд за 15 минут, пишет Bloomberg. Это произошло благодаря резкому скачку акций Amazon на постмаркете 30 января — на 12%, до $2,1 тыс. (впоследствии курс немного скорректировался).
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Общество
С 1 февраля увеличатся социальные выплаты
Индексация составит 3%, что соответствует индексу роста цен в 2019 году Согласно единому порядку индексации социальных выплат, ежегодно в феврале повышают размеры всех федеральных выплат и пособий, в том числе и те, которые выплачивает Пенсионный фонд.
Армия и оружие
Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35
Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
Происшествия
Заказчик сноса спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение
Обрушение конструкций спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло в момент отрезания одной из удерживающих демонтируемое здание вант, рассказал журналистам директор компании-концессионера ООО «СКА Арена» Игорь Забиран.
Общество
Январь в Москве стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений
Происшествия
По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы
Следственный комитет РФ назначил в отношении обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян новые психолого-психиатрические экспертизы.
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Авто
ВТБ запустил маркетплейс для продажи новых машин
Банк ВТБ в партнерстве с автоагрегатором ILSA запустил автомобильный маркетплейс.
Авто
Nissan готовится к сокращениям и закрытию заводов
Футбол
Сёмин подтвердил уход Смолова в «Сельту»
Общество
В России выявили первых зараженных китайским коронавирусом
Сегодня в Забайкалье и Тюменской области выявили двух зараженных китайским короновирусом, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
Энергетика
«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу
Итоговый тариф вырос, но при этом снизились объемы прокачки газа через Украину, замечает источник, близкий к российской стороне переговоров с «Нафтогазом», — в 2019-м «Газпром» прокачал через территорию Украины около 90 млрд куб. м, то есть почти в 1,5 раза больше текущего плана.
Происшествия
Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом
В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Политика
Глава Керчи снова подала в отставку
Политика
Шесть стран не подписали декларацию о недопущении пересмотра истории
Ни один представитель группы "Балтик плюс", в число которой входят Латвия, Литва, Грузия, Украина, Эстония, а также Польша не подписали российскую декларацию о недопущении пересмотра истории и итогов Второй мировой войны.
Общество
Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову
Обращение было подано в связи с определением Конституционного суда, который потребовал пересмотреть приговор, вынесенный Котову Тверским судом в сентябре прошлого года.
Происшествия
В Москве задержали высокопоставленного полицейского из управления МВД
В Москве задержали высокопоставленного полицейского из главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, следует из ходатайства, поступившего в Пресненский суд.
Футбол
«Спартак» показал первый гол Соболева на тренировке
Гаджеты
На AliExpress найден якобы разработанный в РФ защищенный планшет
Планшет MIG T10 x86 разработан компаниями из России Astra Linux и Mobile Inform Group (MIG), а продемонстрировали его еще в конце января.
Экономика
Коронавирус сочли опаснее финансового кризиса
Moody`s считает главной опасностью эпидемии ее непредсказуемость и масштаб Рейтинговое агентство Moody`s выпустило исследование, в котором не исключило, что китайский коронавирус может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008–2010 годов.
Происшествия
Первый в России случай заболевания коронавирусом — у тюменской студентки, гражданки Китая
Первый в России случай заболевания коронавирусом был выявлен у студентки Тюменского индустриального университета, гражданки Китая.
Футбол
Сенников: Сёмин не отпустил Миранчука в «Милан»? Он поступил в интересах клуба
В интересах клуба главный тренер поступил правильно.
Спорт
Минспорт приостановил государственную аккредитацию ВФЛА
Министерство спорта приостановило до 1 марта государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщила федерация на своем сайте.
Футбол
«Барселона» заплатит 31 миллион евро за нападающего «Браги» Тринкау
Шоу-бизнес
Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал категорию граждан в зоне риска коронавируса
Попова сообщила, что риска распространения в России коронавируса, обнаруженного у двух китайских граждан в Забайкалье и Тюменской области, в настоящее время нет.
Происшествия
В Кольцово люди в спецкостюмах поднялись на борт авиакомпании Flydubai
Вечером в пятницу врачи в спецкостюмах поднялись на борт авиакомпании Flydubai. Фотографию этого момента опубликовало агентство Ura.ru.
Общество
В Германии коронавирус впервые выявили у ребенка
Как сообщило в пятницу региональное министерство здравоохранения, впервые заболел ребенок.
Кино
В Москве стартовал фестиваль Kinotavr. Special Edition
Special Edition, сообщили в пресс-службе фестиваля. Мероприятие продлится до 2 февраля.