Экономика

РБКРБКДжефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут

Основатель Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на $13,2 млрд за 15 минут, пишет Bloomberg. Это произошло благодаря резкому скачку акций Amazon на постмаркете 30 января — на 12%, до $2,1 тыс. (впоследствии курс немного скорректировался).
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Глава Amazon разбогател на $13,2 млрд за 15 минут

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