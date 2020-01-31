Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБогатейший человек мира заработал 13 млрд долларов за 15 минут

Глава Amazon Джефф Безос стал богаче на 13,2 миллиарда долларов всего лишь за 15 минут.
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Джефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут

РБКвчера в 21:29

Богатейший человек мира заработал 13 млрд долларов за 15 минут

РИА Новостивчера в 22:45

Самый богатый человек в мире разбогател на 13 миллиардов долларов за 15 минут

Lenta.ruвчера в 22:47

Глава Amazon разбогател на $13,2 млрд за 15 минут на фоне роста акций

Коммерсантъвчера в 23:47

Джефф Безос разбогател на 13 миллиардов долларов за 15 минут

РЕН ТВвчера в 22:04

Состояние богатейшего человека в мире увеличилось на $13 млрд за 15 минут

Московский Комсомолецвчера в 23:33

Основатель Amazon Джефф Безос разбогател за 15 минут на $13 млрд

Народные новостивчера в 22:12
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Политика

Сенат США может проголосовать по делу об импичменте Трампа

Сенат США готовится проголосовать сегодня по делу об импичменте Трампу. По крайней мере, на такой расклад рассчитывают республиканцы.
Вести.Ru вчера в 23:10
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Во Владивостоке произошел взрыв в жилом доме

В одном из жилых домов во Владивостоке произошел взрыв.
РБК вчера в 22:18
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Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Вести.Ru вчера в 00:55
Здоровье

ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
РБК вчера в 14:56
Происшествия

Задержанное из-за коронавируса в Италии судно продолжит плавание

РИА Новости вчера в 22:29
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Наука

Генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса

Греческие учёные не нашли доказательств возникновения нового коронавируса в результате рекомбинации.
News.ru 28 января в 06:35
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Документ вступил в силу с 16 января, пишет «Газета.ру». 15 января Медведев объявил об отставке кабинета министров.
Известия вчера в 19:39
Политика

Путин рекомендовал суду увеличить долю присяжных дел

«Рекомендовать Верховному Суду Российской Федерации рассмотреть вопросы о расширении составов преступлений, дела о которых подсудны суду с участием присяжных заседателей», — говорится в поручении.
Красная весна вчера в 10:15
Культура

Ургант высмеял отмену концерта Элджея в Челябинске

Доступ1 вчера в 23:42
Фигурное катание

Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира

Руководство Федерации фигурного катания на коньках России определило состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 18 по 22 марта.
Российская газета вчера в 17:01
Происшествия

Кассир столичного магазина одним ударом убил покупателя

Мужчина скончался после того, как его ударил кассир магазина в столичном районе Зюзино.
Вечерняя Москва вчера в 03:39
Происшествия

В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет

Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Интерфакс вчера в 07:53
Общество

В Союзе садоводов России разъяснили особенности «налога на огород»

Несколько дней назад Госдума одобрила в третьем чтении закон, который фермеры окрестили «налогом на огород».
Известия вчера в 14:24
Общество

С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
REGNUM 29 января в 22:49
Политика

Чиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников

Известия вчера в 15:00
Футбол

Сёмин подтвердил уход Смолова в «Сельту»

RT на русском вчера в 13:00
Гаджеты

В Россию пришел смартфон Samsung Galaxy S10 Lite

RuNews24.ru вчера в 18:49
Здоровье

Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Жительница китайского города Чунцин, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Lenta.ru вчера в 17:00
Здоровье

В «Смекте» нашли свинец, средство может навредить детям и беременным

Французский производитель препарата "Смекта" предупредил врачей, что в связи с новым данными не советует его применение в практике педиатров.В составе может содержаться глина.
The Penza Post вчера в 02:00
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Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова

РБК вчера в 12:45
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Роспотребнадзор призвал к мерам предосторожности из-за коронавируса

Роспотребнадзор призвал соблюдать меры гигиены в период для снижения риска заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:51
Финансы

Рубль продолжает падать к доллару и евро

В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи.
Газета.Ru вчера в 02:17
Общество

Мишустин раскритиковал информподачу по прожиточному минимуму

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал информационную подачу по снижению прожиточного минимума, которое многие восприняли как уменьшение размера МРОТ.
РИА Новости вчера в 04:38
Политика

Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования

России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет "серьезные последствия", заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру".
РИА Новости вчера в 16:39
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
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Газета.Ru вчера в 10:31
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Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве

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Газета.Ru вчера в 16:59
Экономика

Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.
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Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM вчера в 04:02
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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