Экономика

РБКРБКДжефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут

Основатель Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на $13,2 млрд за 15 минут, пишет Bloomberg. Это произошло благодаря резкому скачку акций Amazon на постмаркете 30 января — на 12%, до $2,1 тыс. (впоследствии курс немного скорректировался).
Читать в источнике
Комментировать216

Подробнее о событии

Глава Amazon разбогател на $13,2 млрд за 15 минут

Газета.Ru03:14

Bloomberg: Джефф Безос заработал более $13 млрд за 15 минут

ТАСС01:01

Джефф Безос стал лидером списка миллиардеров при скачке цен на акции Amazon

Ведомостивчера в 19:20

Самый богатый человек в мире разбогател на 13 миллиардов долларов за 15 минут

Lenta.ruвчера в 22:47

Богатейший человек мира заработал 13 миллиардов долларов за 15 минут

РИА Новостивчера в 22:45

Джефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут

РБКвчера в 21:29

Глава Amazon разбогател на $13,2 млрд за 15 минут на фоне роста акций

Коммерсантъвчера в 23:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 08:02, Ашберн
Общество

В России выявили первых зараженных коронавирусом из Китая

По словам вице-премьера, два первых случая заражения выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба зараженных — граждане Китая.
РБК 07:37
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости 02:58
Общество

Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter. Им грозит штраф от миллиона до шести миллионов рублей.
РИА Новости 07:18
Происшествия

В Петербурге при сносе обрушилась крыша спорткомплекса

В Петербурге произошло обрушение крыши спортивно-концертного комплекса, известного как "СКК", сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Российская газета 07:34
Энергетика

Белоруссия подняла тариф на транзит российской нефти

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
REGNUM 06:56
Политика

Прокуратура потребовала наказать премьера Чувашии, назвавшего депутата упырём

Как сообщает РБК, прокуратура республики вынесла постановление об административном правонарушении в отношении Моторина из-за оскорблений в ходе публичного мероприятия.
Говорит Москва вчера в 15:55
Политика

Путин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде

Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Минюста России Александра Коновалова полномочным представителем президента в Конституционном суде, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 07:01
Политика

Валерию Сюткину запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины заявила, что запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину из-за его высказываний о целесообразности воссоединения Крыма с РФ.
РИА Новости 05:41
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Шоу-бизнес

Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
АБН вчера в 12:52
Политика

Зеленский пригласил США участвовать в разработке шельфа Черного моря

Украинский лидер Владимир Зеленский по итогу встречи с главой Госдепа США Майком Помпео пригласил американские организации принять участие в разработке шельфа Черного моря.
Журналистская правда 06:35
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на угасающую из-за алкоголя мать

iReactor 00:09
Теннис

Тим обыграл Зверева и встретится с Джоковичем в финале Australian Open

Матч ТВ 07:37
Происшествия

По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы

Российская газета 04:57
Общество

Роскачество сравнило вина в картонной упаковке с бутылочными

В мягкой упаковке, особенно в объеме один литр, в большинстве случаев продается вино из самого дешевого импортного виноматериала.
РИА Новости 00:30
Здоровье

Онищенко объяснил, что означает введенный ВОЗ международный режим ЧС

Эксперт объясняет, что этим «сигналом» ВОЗ обязала Китай усилить принятые меры и предупредила все страны мира об обязательной отчетности в случае появления инфицированного, а также принудила к выполнению всех требований международных медико-санитарных правил (ММСП).
Взгляд.ру 05:20
Происшествия

Суд арестовал владельца мини-отеля в Перми, где погибли пять человек

ТАСС 07:35
Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области

Следственный комитет РФ опубликовал видео из цеха на заводе в Мценске (Орловская область), где, предположительно, при взрыве паров лакокрасочных изделий погибли пять человек.
РИА Новости 07:23
Здоровье

В Ленобласти создали штаб противодействия коронавирусу

Чиновники из правительства Ленинградской области сформировали межведомственный штаб, призванный не допустить распространения смертельно опасного коронавируса, сообщает сайт администрации региона.
ЗакC.Ру 04:39
Происшествия

Руководителя следственного отдела в Новосибирске задержали за взятку

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере, главным фигурантом которого стал один из руководителей межрайоннного следственного отдела СУ СК по Новосибирской области.
Российская газета 03:07
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости вчера в 08:37
Технологии

В Китае разработали экспресс-тест для выявления коронавируса

В Китае разработали тест для выявления коронавируса, который позволяет получать результат в течение 8−15 минут.
REGNUM 04:14
Происшествия

Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку

Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 05:38
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль

Команда морских археологов нашла пропавший около 100 лет назад корабль в Бермудском треугольнике. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Известия 29 января в 19:39
Общество

Украинская писательница анонсировала оперу о штурме Москвы

Как уточняет «Газета.ру», Петр Сагайдачный был предводителем казаков, а также организатором осады Москвы в 1618 году одновременно с польско-литовскими войсками.
Известия 07:17
Общество

Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову

Обращение было подано в связи с определением Конституционного суда, который потребовал пересмотреть приговор, вынесенный Котову Тверским судом в сентябре прошлого года.
Ведомости 07:31
ЖКХ

Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту

Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Интерфакс вчера в 07:16
Происшествия

Спасение российского ребенка от стаи бездомных собак попало на видео

Lenta.ru 05:28
Футбол

Черчесов высказался о трансферах Смолова, Соболева и Комличенко

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу трансферов нападающих национальной команды - Николая Комличенко, Александра Соболева и Федора Смолова, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 06:59
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Самой угоняемой машиной в 2019 году стала Toyota. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные страховой компании "Согласие".
Москва 24 06:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное