Экономика
РБКДжефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут
Основатель Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на $13,2 млрд за 15 минут, пишет Bloomberg. Это произошло благодаря резкому скачку акций Amazon на постмаркете 30 января — на 12%, до $2,1 тыс. (впоследствии курс немного скорректировался).
Читать в источнике
Оценить285
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 07:41, Ашберн
Политика
Зеленский заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра»
Владимир Зеленский на брифинге заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра», если стороны смогут договориться о чем-то важном.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России по поводу Украины
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения странами своих обязательств.
Авто
Эксперты составили список самых угоняемых автомобилей в России
Эксперты проанализировали случаи автоугонов в России за 2019 год и составили список самых привлекательных для преступников марок машин.
Шоу-бизнес
Глюкоза показала шикарную фигуру в стойке на голове
Подписчики засыпали своего кумира комплиментами, больше всего восхищаясь великолепной фигурой мамы двоих детей.
Происшествия
В Петербурге при демонтаже спортивного комплекса обрушилась крыша
В Санкт-Петербурге при демонтаже спортивно-концертного комплекса (СКК) обрушилась крыша. Под завалами могут находиться рабочие.
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Спорт
Минспорт назвал условия возобновления госаккредитации ВФЛА
Пресс-служба министерства заявляет, что возобновление произойдет в том случае, если ВФЛА выполнит обязательства, предусмотренные п.п. 6, 7 части 3 ст. 16 федерального закона "О физической культуре и спорте в РФ".
Происшествия
Красноярскому школьнику выбили глаз молотком
В одном из населенных пунктов Красноярского края местному школьнику выбили глаз молотком прямо на уроке труда.
Политика
Путин назначил Коновалова своим полпредом в КС
Президент назначил бывшего министра юстиции Александра Коновалова своим полномочным представителем в Конституционном Суде.
Политика
Валерию Сюткину запретили въезд на Украину
Служба безопасности Украины заявила, что запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину из-за его высказываний о целесообразности воссоединения Крыма с РФ.
Общество
Роскомнадзор завел административное дело против Facebook и Twitter
Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении американских компаний Facebook и Twitter из-за того, что те не предоставили информацию о локализации в России баз данных российских пользователей.
Армия и оружие
«Алмаз-Антей» продемонстрирует в Индии модель новейшего ЗРК «Викинг»
Происшествия
Оперативники УФСБ задержали работника суда с миллионом рублей
При получении миллиона рублей сотрудники УФСБ задержали злоумышленника с поличным.
Энергетика
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Наука
Учёные выяснили, какие части 21-й хромосомы связаны с синдромом Дауна
Британские ученые выделили конкретные участки в 21-й хромосоме, отвечающие за развитие когнитивных нарушений у людей с синдромом Дауна.
Общество
Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову
Обращение было подано в связи с определением Конституционного суда, который потребовал пересмотреть приговор, вынесенный Котову Тверским судом в сентябре прошлого года.
Биатлон
Российский биатлонист Ковалев выиграл спринт на юношеском ЧМ
Россиянин Алексей Ковалев завоевал золото в спринтерской гонке на 7,5 км на чемпионате мира по биатлону среди юношей, который проходит в швейцарском Ленцерхайде.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Технологии
В Китае разработали экспресс-тест для выявления коронавируса
В Китае разработали тест для выявления коронавируса, который позволяет получать результат в течение 8−15 минут.
Политика
Путин поручил усилить ответственность за оскорбления в Сети
Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление.
Авто
ВТБ запустил маркетплейс для продажи автомобилей
Банк ВТБ в партнерстве с автоагрегатором ILSA запустил автомобильный маркетплейс.
Политика
Миллиарды отступных за независимость. Brexit обошелся сверхдорого
Сумма, которую Лондон выплатит Брюсселю в качестве отступных, составит около 30 миллиардов фунтов (примерно 2,5 квадриллиона рублей).
Происшествия
Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку
Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Общество
Стало известно, где появится второй вестибюль «Василеостровской»
Второй вестибюль станции петербургского метро "Василеостровская" планируется разместить на 11-й линии В.О. между домами 24 и 40.
Здоровье
Разрушающие поджелудочную железу продукты назвали врачи
Врачи назвали шесть типов продуктов, употребление которых может негативно сказаться на здоровье поджелудочной железы и привести к развитию серьезных недугов.
Происшествия
Шакро молодому добавили генерала
Следственный комитет России дал распоряжение провести дополнительную доследственную проверку в отношении группы бывших силовиков, которые могли помогать «вору в законе» Захарию Калашову захватывать два крупнейших столичных казино.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери
На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Здоровье
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.